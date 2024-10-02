За минулий рік площа висаджених зелених насаджень в області зменшилася у чотири рази

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 103

Така тенденція до зниження площі висадження зелених рослин спостерігається протягом кількох років

У Полтавській області за 2023 рік у чотири рази зменшилася площа висаджених зелених рослин. Про це стало відомо із регіональної доповіді про стан навколишнього середовища на Полтавщині у 2023 році.

Так за даними Департаменту містобудування та архітектури Полтавської ОВА площа висаджених дерев у 2023 році склала 6 га. За рік до цього, у 2022 році, ця площа становила 24 га.

Загалом зниження рівня висадження зелених рослин в області спостерігається із 2020 року:

2018 рік — 66,2 га;

2019 рік — 71,0 га;

2020 рік — 65,0 га;

2021 рік — 52,0 га;

2022 рік — 24,0 га;

2023 рік — 6,0 га.

Усього за минулий рік в області висадили 5283 нових дерева та 3166 кущів.

Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуці планували закупити саджанці дерев і кущів та розсаду квітів на понад 4,5 млн грн. Проте згодом закупівлі скасували, аргументуючи це скороченням видатків. Розсаду для висадження працівники «Благоустрою Кременчука» вирощують самостійно.