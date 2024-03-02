У Кременчуці скасували закупівлі дерев та квітів на понад 4,5 мільйона гривень

Сьогодні, 07:58 Переглядів: 1

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» скасував тендери на закупку дерев, кущів та однорічних квітів. Загальна сума двох угод складала понад 4,5 млн грн. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що закупівлі скасували 28 лютого. Причиною анулювання тендерів стало скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вказано у системі.

Зазначимо, що підприємство планувало закупити понад 20 тисяч одиниць квітів на загальну суму пів мільйона гривень та майже 2 тисячі кущів і понад 400 дерев на суму майже 4 млн грн.