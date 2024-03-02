У Кременчуці скасували закупівлі дерев та квітів на понад 4,5 мільйона гривень

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» скасував тендери на закупку дерев, кущів та однорічних квітів. Загальна сума двох угод складала понад 4,5 млн грн. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Відомо, що закупівлі скасували 28 лютого. Причиною анулювання тендерів стало скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вказано у системі.
Зазначимо, що підприємство планувало закупити понад 20 тисяч одиниць квітів на загальну суму пів мільйона гривень та майже 2 тисячі кущів і понад 400 дерев на суму майже 4 млн грн.
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