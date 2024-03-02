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Кременчук, Освіта, Відео, Сюжети

Преса побачила, у яке сховище ходять учні Кременчуцької гімназії №9

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 393

 

Проте навчальний процес під час повітряних тривог не продовжується

29 лютого преса побачила, у яке сховище ходять учні Кременчуцької гімназії №9. Директорка навчального закладу Тетяна Камська зазначила, у самому навчальному закладі укриття немає, його орендують у житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське», і знаходиться укриття через дорогу від школи. У самій гімназії неможливо було облаштувати сховище, бо немає підвалу, тільки маленька кімната, де раніше була топочна.

317 учнів гімназії займаються очно в одну зміну. Укриття розраховане на 290 людей, але близько 60 дітей навчаються дистанційно, тому цього достатньо, щоб їх вмістити. Навчальний процес під час повітряних тривог не продовжується – діти просто перечікують, поки закінчиться тривога.

Сховище складається з двох частин: у першу під час повітряних тривог ходять учні 1-5 класів (150 людей), у другу — 6-9 класи (160 людей). У кожну з цих двох частин можна зайти з різних входів.

За словами директорки, провайдер «Дата груп» безкоштовно провів інтернет в це сховище.

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Автор: Катерина Турубара Відео: Кирило Воронцов
Теги: гімназія укриття
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