#людина із кременю Кіборг з позивним «Акбар» мріє взяти участь у звільненні Криму

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Журналістам нашого видання справжній Титан нашого часу розповів про героїчну оборону Донецького аеропорту, Іловайський котел, участь в боях за звільнення українських територій у війні 2022-2024 років та отримане у Бахмуті поранення. Окремо чоловік зупинився на кримінальній справі, в який він є головним фігурантом

Кременчужанин Олександр Оловаренко з позивним «Акбар» вже десять місяців поспіль лікується після отриманого поранення. Попри те, що попереду довга реабілітація, чоловік будує плани на відновлення здоров’я й повернення до лав ЗСУ. До того ж він мріє взяти участь в операції зі звільнення Криму.

До 2014 року Олександр Оловаренко служив в системі МВС – понад 20 років він працював у міліції. Коли почалася війна в числі перших пішов до військкомату добровольцем.

Чоловік мріяв про бригаду штурмовиків, але доля закинула його в ряди військових медиків – у 8-му окрему автомобільну санітарну роту санітаром-стрілком.

- Я спочатку засмутився цьому факту, але згодом зрозумів, що бути санітаром – не менш важливо. Я рятував поранених безпосередньо з поля бою, старався, надавати якісно і вчасно допомогу, щоб хлопці живими повернулися до своїх сімей, - каже Олександр.

Напрямок – Іловайськ

Після навчання «Акбар» відразу потрапив на одну з найскладніших ділянок фронту – в напрямок Іловайську. Він вивозив з оточення поранених та померлих.

Чоловік згадує, що працювати доводилося під постійними обстрілами:

- Якщо чесно, я навіть особливо уваги не це не звертав. Для мене було головним – виконати завдання. Якщо це поранений – вчасно врятувати життя, якщо загиблий – вивезти тіло з поля бою, щоб родина мала змогу проститися зі своїм героєм. Було таке, що з окупованого Іловайську ми вивозили поранених. З напарником Антоном Ляховим у сукупності за чотири доби спали лише чотири години. Антона, який втрачав свідомість за кермом, я навіть водою обливав. Адже чим більше вивезеш хлопців, тим результат роботи максимальний. Але не всіх вдалося вивезти - була умова, що покидаємо територію після 21 години. Якщо не встигали, нас мали право знищити… Був випадок коли ми в районі обіду виїхали на пагорб з пораненими. Спека стояла неймовірна. А вони на БТРах заблокували колону спереду та позаду. Дві години нас так протримали…Виходити з машини не можна - одразу розстріляють. Я проігнорував вказівку. До мене одразу кулеметник з машини підбіг та супроводжував у двох метрах, поки я з пляшкою роздавав пораненим воду…Було дуже небезпечно...

Вони вистояли! Не витримав бетон!

Після Іловайського котла був донецький аеропорт.

9 листопада 2014-го Олександр Оловаренко та Антон Ляхов прибули до базового табору 1-ї батальйонно-тактичної групи та добровільно зголосилися виконати завдання щодо евакуації одного пораненого та одного загиблого військовика з ротного опорного пункту «Аеропорт».

Терористи висунули ризиковані умови: санітарний автомобіль УАЗ-2206 повинен бути з відкритими та зафіксованими боковими і задніми дверима, а екіпаж — без зброї. Військові медики без прикриття броньованої бойової техніки заїхали на територію РОП «Аеропорт» та здійснили евакуацію двох вояків 79-ї бригади. Незважаючи на домовленості з представниками терористів, санітарний екіпаж був обстріляний зі стрілецької зброї та гранатометів. Військовим медикам вдалося уникнути прямого потрапляння в автомобіль. Внаслідок успішно проведеної операції, пораненого військовослужбовця передали на наступні етапи надання медичної допомоги. Також вдалося доставити тіло полеглого оборонця у визначене командуванням місце.

Під час боїв за донецький аеропорт, людей катастрофічно не вистачало. Санітари воювали на рівні із солдатами як стрілки під час оборони диспетчерської вежі, котра була під щільним артилерійським обстрілом російських окупантів.

- Був страшний бій, така какофонія, що ми навіть не почули, як рухнула диспетчерська вежа. Стільки тон бетону впало, а ми цього навіть не зрозуміли. А потім росіяни вийшли на зв’язок і запропонували до 17 години здатися. Вони були впевнені, що ми дезорганізовані, що моральний стан впав. Але ми зібралися, провели коротку нараду й вирішили що будемо битися далі. Нас було близько 14 чоловік. Всі розуміли, що це кінець, й тому багато хто дзвонив своїм дружинам. Я теж зателефонував, сказав про ситуацію, яка склалася, попрощався й поклав слухавку. А дружина вирішила боротися. Вона телефонувала військовим, шукали телефони депутатів, телеканалів, щоб донести інформацію, що вишка впала, що нам пропонують здатися… Вона вийшла на «Правий сектор», там дали телефон Борислава Берези, вона йому зателефонувала, розповіла ситуацію. Він сказав, щоб я перетелефонував через 20 хвилин, тим часом сам зайшов в зал Верховної Ради, де йшло засідання. Я дивом додзвонився – зв’язок постійно глушили. Депутати призупинили вирішення питань, Береза увімкнув телефон на гучний зв’язок й я розповів все, що з нами трапилося, що вежа пала…Які були прийняті рішення, не знаю, але в ту ніч ніяких штурмів не було, ні танкових, ні мінометних обстрілів теж. За цю добу ми понаводили барикади і продовжили боротьбу, - розповів Олександр.

Чоловік розповів, як потрапив у полон до «Мотороли».

- У нас була дуже складна ситуація: закінчилися боєприпаси, не було їжі, води. До того ж, нам треба було евакуювати 300-тих з вежі. Наші командири провели переговори з канапами й вони погодилися надати можливість вивезти поранених санітарною машиною. Але ж вирішили це зробити з шоу: привезли пресу, відео журналістів, кучу камер – хотіли показати, які вони «людяні, що надають можливість врятувати людей»…А ми їх обманули! Ми розробили й провели цілу операцію. Поки відео-камери з одного боку вежі знімали санітарну машину, в якій був я та мій побратим, з іншого боку під’їхала інша машина, яка нам завезла боєкомплекти, продукти й воду та евакуювала поранених. Ворог зрозумів, що його обманули. Думаю, нас не розстріляли тільки тому, що все знімалося й видавалося в прямий ефір. Не розстріляли, але заарештували й відвезли на підвал. Й тільки після переговорів на самому високому рівні з керівництвом ворожої сторони, мене та побратима відпустили.

За оборону донецького аеропорту, а також за операцію з евакуацією поранених з вежі Указом Президента України за «особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України» Олександр Оловаренко нагороджений орденом За мужність III ступеня.

На ідеологічному фронті

Після того, як війна перейшла в позиційну фазу, Олександр Оловаренко повернувся додому, до мирного життя. Він був активним, проводив вишколи для дітей й підлітків, передавав свій досвід, розповідав про службу.

Працював, займався будівництвом, але жага до боротьби за справедливість не давала спокою. Олександр вступив до Національно-визвольного руху «Правий сектор». Був одним із активістів. Справжній патріот України, він не міг миритися з проросійськими політиками та їх агітаторами.

Восени 2020 року стався випадок, який закінчився кримінальною справою, відкритою на АТОвця.

Коли агітатори політичного проєкту відвертого ворога України Анатолія Шарія влаштували агітаційні намети прямо на тротуарі у середмісті Кременчука й цинічно заважали рухові пішоходів, провокували їх, чоловік не міг пройти мимо.

Разом з іншими активістами він намагався прибрати агітаційну конструкцію. Зав'язалася сутичка, в якій постраждав один з агітаторів.

Олександра арештували за хуліганство. За фактом побиття було відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

- Це парадокс. У центрі міста роздавали агітаційні матеріали, в яких була зображена мапа України без Криму! Це свідчило про порушення Закону України та заклику до сепаратизму (ст. 110 Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Але це мало кого хвилювало. Я не міг з цим змиритися, виник конфлікт, сутичка, бійка. В результаті на мене була заведена кримінальна справа, - каже «Акбар» й також згадує про переслідування, про тиск на нього, які довелося пережити в ті дні. – Сподіваюсь, що суд, який розглядатиме мою справу, прийме справедливе рішення. Всі ми знаємо, що Шарій – злочинець, й цей факт визнаний на державному рівні.

Повномасштабне вторгнення

З початком повномасштабного вторгнення Олександр Оловаренко один з перших долучився до оборони України.

- Я почав збирати рюкзаки, донька це побачила, зрозуміла, що батько збирається на війну, обняла мене й заплакала. Тоді я їй пообіцяв, що обов’язково повернуся додому…

Він воював у складі 67-ї Окремої механізованої бригади, котра постала з Добровольчого Українського Корпусу «Правого сектору» у Пісках, Авдіївці, Бахмуті.





Він був командиром відділення, піхотинцем. Часто використовував свої медичні знання й надавав допомогу побратимам.

До речі, ці знання й вміння врятували й його власне життя.

Під час вуличних боїв у Бахмуті 1 травня 2023 року Олександр отримав тяжкі поранення обох ніг. До того ж, в нього була перебита пахова артерія – одне з найважчих поранень.

Першу допомогу чоловікові надавав побратим з позовним Сівік, він зупинив кровотечу, наклав тампонаду – це врятувало життя.

- Я не міг собі дозволити загинути, тому що доньці обіцяв повернутися. Я пам’ятаю, як вона мене обнімала, тому не мав права розслабитися. Я постійно контролював свій стан, не закривав очі, тримався. Потім була евакуація під час бою. Мене хлопці тягли, мінялися місцями. Четверо чоловік тягнуть, двоє відстрілюються, відсікають піхоту, потім міняються. Ті хто устав, падають, інші хватають ноші, відстрілюються. Отак наші хлопці за кожного воїна боролися…

Олександр залишився у живих, потрапив на лікарняне ліжко, переніс низку складних операцій, пройшов етап інтенсивної терапії з відновлення рухового апарату.

Весь цей час поруч була вірна дружина Тетяна, допомагала. Доглядала.

- Я три з половиною місяці просто лежав на спині, потім навчився сидіти, потім на візку рухатися. Тетяна мене на вулицю вивозила, щоб я дихав свіжим повітрям. Весь час поруч була.

Патріотична жінка допомагала не тільки чоловіку. Вона займається волонтерством, постійно приймає в своїй оселі переселенців, готує їм, дає дах над головою – намагається бути корисною й наближати Перемогу так, як може.

Про мрію

Чоловік каже, що хоче скоріше повернутися в строй. Розуміє, що на передову вже не вийде потрапити, але інші завдання, корисні функції готовий виконувати в підрозділі.

- Я мрію про те, щоб взяти участь в звільненні Криму. Мрію, щоб війна закінчилася справедливою перемогою. Щоб Україна була абсолютно незалежною державою. Щоб приймала свої справедливі рішення. А ще мрію, щоб всі внутрішні злочинці були справедливо покарані. За саботаж, за зраду, за корупцію під час війни. Я боєць. Я хочу справедливості для нашого народу, для нашої країни…



