людина із кременю Кіборг з позивним «Акбар» мріє взяти участь у звільненні Криму

Кременчужанин Олександр Оловаренко з позивним «Акбар» вже десять місяців поспіль лікується після отриманого поранення. Попри те, що попереду довга реабілітація, чоловік будує плани на відновлення здоров’я й повернення до лав ЗСУ. До того ж він мріє взяти участь в операції зі звільнення Криму.
Журналістам нашого видання справжній Титан нашого часу розповів про героїчну оборону Донецького аеропорту, Іловайський котел, участь в боях за звільнення українських територій у війні 2022-2024 років та отримане у Бахмуті поранення. Окремо чоловік зупинився на кримінальній справі, в який він є головним фігурантом
До 2014 року Олександр Оловаренко служив в системі МВС – понад 20 років він працював у міліції. Коли почалася війна в числі перших пішов до військкомату добровольцем.
Чоловік мріяв про бригаду штурмовиків, але доля закинула його в ряди військових медиків – у 8-му окрему автомобільну санітарну роту санітаром-стрілком.
Після навчання «Акбар» відразу потрапив на одну з найскладніших ділянок фронту – в напрямок Іловайську. Він вивозив з оточення поранених та померлих.
Чоловік згадує, що працювати доводилося під постійними обстрілами:
- Якщо чесно, я навіть особливо уваги не це не звертав. Для мене було головним – виконати завдання. Якщо це поранений – вчасно врятувати життя, якщо загиблий – вивезти тіло з поля бою, щоб родина мала змогу проститися зі своїм героєм.
Було таке, що з окупованого Іловайську ми вивозили поранених. З напарником Антоном Ляховим у сукупності за чотири доби спали лише чотири години. Антона, який втрачав свідомість за кермом, я навіть водою обливав. Адже чим більше вивезеш хлопців, тим результат роботи максимальний. Але не всіх вдалося вивезти - була умова, що покидаємо територію після 21 години. Якщо не встигали, нас мали право знищити…
Був випадок коли ми в районі обіду виїхали на пагорб з пораненими. Спека стояла неймовірна. А вони на БТРах заблокували колону спереду та позаду. Дві години нас так протримали…Виходити з машини не можна - одразу розстріляють. Я проігнорував вказівку. До мене одразу кулеметник з машини підбіг та супроводжував у двох метрах, поки я з пляшкою роздавав пораненим воду…Було дуже небезпечно...
Після Іловайського котла був донецький аеропорт.
9 листопада 2014-го Олександр Оловаренко та Антон Ляхов прибули до базового табору 1-ї батальйонно-тактичної групи та добровільно зголосилися виконати завдання щодо евакуації одного пораненого та одного загиблого військовика з ротного опорного пункту «Аеропорт».
Терористи висунули ризиковані умови: санітарний автомобіль УАЗ-2206 повинен бути з відкритими та зафіксованими боковими і задніми дверима, а екіпаж — без зброї. Військові медики без прикриття броньованої бойової техніки заїхали на територію РОП «Аеропорт» та здійснили евакуацію двох вояків 79-ї бригади. Незважаючи на домовленості з представниками терористів, санітарний екіпаж був обстріляний зі стрілецької зброї та гранатометів. Військовим медикам вдалося уникнути прямого потрапляння в автомобіль. Внаслідок успішно проведеної операції, пораненого військовослужбовця передали на наступні етапи надання медичної допомоги. Також вдалося доставити тіло полеглого оборонця у визначене командуванням місце.
Під час боїв за донецький аеропорт, людей катастрофічно не вистачало. Санітари воювали на рівні із солдатами як стрілки під час оборони диспетчерської вежі, котра була під щільним артилерійським обстрілом російських окупантів.
Чоловік розповів, як потрапив у полон до «Мотороли».
- У нас була дуже складна ситуація: закінчилися боєприпаси, не було їжі, води. До того ж, нам треба було евакуювати 300-тих з вежі. Наші командири провели переговори з канапами й вони погодилися надати можливість вивезти поранених санітарною машиною. Але ж вирішили це зробити з шоу: привезли пресу, відео журналістів, кучу камер – хотіли показати, які вони «людяні, що надають можливість врятувати людей»…А ми їх обманули! Ми розробили й провели цілу операцію. Поки відео-камери з одного боку вежі знімали санітарну машину, в якій був я та мій побратим, з іншого боку під’їхала інша машина, яка нам завезла боєкомплекти, продукти й воду та евакуювала поранених.
Ворог зрозумів, що його обманули. Думаю, нас не розстріляли тільки тому, що все знімалося й видавалося в прямий ефір. Не розстріляли, але заарештували й відвезли на підвал. Й тільки після переговорів на самому високому рівні з керівництвом ворожої сторони, мене та побратима відпустили.
За оборону донецького аеропорту, а також за операцію з евакуацією поранених з вежі Указом Президента України за «особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України» Олександр Оловаренко нагороджений орденом За мужність III ступеня.
Після того, як війна перейшла в позиційну фазу, Олександр Оловаренко повернувся додому, до мирного життя. Він був активним, проводив вишколи для дітей й підлітків, передавав свій досвід, розповідав про службу.
Працював, займався будівництвом, але жага до боротьби за справедливість не давала спокою. Олександр вступив до Національно-визвольного руху «Правий сектор». Був одним із активістів. Справжній патріот України, він не міг миритися з проросійськими політиками та їх агітаторами.
Восени 2020 року стався випадок, який закінчився кримінальною справою, відкритою на АТОвця.
Коли агітатори політичного проєкту відвертого ворога України Анатолія Шарія влаштували агітаційні намети прямо на тротуарі у середмісті Кременчука й цинічно заважали рухові пішоходів, провокували їх, чоловік не міг пройти мимо.
Разом з іншими активістами він намагався прибрати агітаційну конструкцію. Зав'язалася сутичка, в якій постраждав один з агітаторів.
Олександра арештували за хуліганство. За фактом побиття було відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
З початком повномасштабного вторгнення Олександр Оловаренко один з перших долучився до оборони України.
Він воював у складі 67-ї Окремої механізованої бригади, котра постала з Добровольчого Українського Корпусу «Правого сектору» у Пісках, Авдіївці, Бахмуті.
Він був командиром відділення, піхотинцем. Часто використовував свої медичні знання й надавав допомогу побратимам.
До речі, ці знання й вміння врятували й його власне життя.
Під час вуличних боїв у Бахмуті 1 травня 2023 року Олександр отримав тяжкі поранення обох ніг. До того ж, в нього була перебита пахова артерія – одне з найважчих поранень.
Першу допомогу чоловікові надавав побратим з позовним Сівік, він зупинив кровотечу, наклав тампонаду – це врятувало життя.
Олександр залишився у живих, потрапив на лікарняне ліжко, переніс низку складних операцій, пройшов етап інтенсивної терапії з відновлення рухового апарату.
Весь цей час поруч була вірна дружина Тетяна, допомагала. Доглядала.
Патріотична жінка допомагала не тільки чоловіку. Вона займається волонтерством, постійно приймає в своїй оселі переселенців, готує їм, дає дах над головою – намагається бути корисною й наближати Перемогу так, як може.
Чоловік каже, що хоче скоріше повернутися в строй. Розуміє, що на передову вже не вийде потрапити, але інші завдання, корисні функції готовий виконувати в підрозділі.
Фото, відео Кирило Воронцов
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