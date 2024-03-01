Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними кременчужанам прогнозують сонячну та суху погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 2 березня, вдень очікується +6°C. Протягом усього дня буде сонячно, а ввечері небо затягнуть хмари. Напрямок вітру буде південно-східний. Опадів не буде.

Наступного дня, 3 березня, вдень стовпчики термометрів покажуть +5°C. Майже весь день погода буде похмурою, а ввечері небо проясниться. Вітер буде східного напрямку. Опадів не очікується.