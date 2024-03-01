Кременчужан запрошують до бібліотеки на вечір творчості Володимира Івасюка (афіша)

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Відвідувачі дізнаються більше про життєвий та творчий шлях легендарного композитора та поета

Кременчужан запрошують 4 березня до бібліотеки-філії № 4 на поетичний вечір-елегію «Пісня буде поміж нас», присвячений 75-ій річниці х дня народження Володимира Івасюка. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомиил працівники бібліотеки.

На заході відвідувачі дізнаються про життєвий та творчий шлях легендарного композитора і поета, одного з основоположників української естрадної музики ХХ століття. У присутніх буде змога переглянути фото рукописів пісень та нот композитора, відео найвідоміших творів.

Також під час творчого вечора учні та викладачі музичної школи №2 виконають твори Володимира Івасюка.

Розпочнеться захід 4 березня о 14.00 у приміщенні бібліотеки-філії №4 ім. І. Приходька за адресою: вул. І. Приходька, буд. 32.

Вхід на захід вільний.