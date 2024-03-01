Скільки витрачено і що вже зроблено: про ситуацію з укриттями в закладах освіти Кременчука

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 3

За два роки будівництва укриттів в закладах освіти Кременчука планується витратити понад 120 мільйонів гривень. Серед шкіл станом на березень 2024 року в Кременчуці дистанційно працюють лише 2 заклади (крім ліцею № 13) — це гімназія № 2 і № 3. З 41 дитячого садка, на онлайн навчанні залишаються 12 закладів.

Про це стало відомо зі звіту департаменту освіти Кременчука, який оприлюднили на сесії міської ради 1 березня.

Відомо, що у 2023 році на укриття було витрачено понад 46 мільйонів гривень. Цьогоріч на облаштування сховищ хочуть профінансувати 48 мільйонів гривень. Вже за 2024 рік підрядникам, які виконують роботи в школах, сплатили понад 19 мільйонів гривень. Майже 30 мільйонів місто планує сплатити вже після виконання робіт. Крім того, за словами керівника департаменту освіти Геннадія Москалика, додатково на облаштування сховищ необхідно виділити ще 17 млн грн.

Де і як ведуться роботи

Заклади, що зараз працюють на дистанційній формі

Облаштування укриття у гімназії № 2 досі триває. Нагадаємо, за даними правоохоронців, посадові особи школи, департаменту освіти та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» депутата Дениса Терещенка змовилися та, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на облаштуванні найпростішого укриття у гімназії. Віталій Малецький розповів, що роботи місто оплачує вже по факту їх виконання.

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У червні на реконструкцію підвалу у Кременчуцькій 2-й гімназії виділили 1,6 млн гривень.

У дитячому садочку № 77 на Третьому Занасипі мають незабаром розпочати роботи, заявив Геннадій Москалик. За словами чиновника, нині очікується дозвіл на проведення ремонту. Департамент планує, що в цьому укритті перебуватимуть і діти з дитячого садочку № 24.

На реконструкцію другого корпуса гімназії № 3 влада планує розробити проєктно-кошторисну документацію. Він розташований біля дитячого садочка № 77. Так, діти старших класів зможуть бути в укритті своєї школи, а учні молодших класів — у сховищі дитсадка.

У дошкільному закладі № 5 також планують зробити ремонт укриття, але перед початком мають відремонтувати каналізацію, розповів начальник департаменту. Новим сховищем у майбутньому користуватимуться учні ліцею № 11.

У дошкільному закладі № 32 триває облаштування укриття, яким займається комунальне підприємство «Автозаводське». Гроші на це вже виділили.

Ремонт укриття дитсадка № 34 — під питанням, повідомив Геннадій Москалик. Для дитячого садка № 68 виділили кошти на розробку проєкту облаштування сховища. Роботи в укритті дошкільного закладу № 70 виконані на 50%. Дитсадок № 73 працюватиме разом з № 46 і користуватимуться одним спільним укриттям.

З 4 березня починає працювати за денною формою навчання дитячий садок № 58. Для дітей виділили місця в укритті гімназії № 8. З 11 березня починає працювати дитсадок № 82.

Заклади, що зараз працюють у змішаному форматі

У ліцеї № 4 триває ремонт другого укриття коштом Олени Зеленської. За словами міського голови Віталія Малецького, у разі, якщо «Союзрембуд», який робить ремонт, пришвидшить виконання робіт, то здати об’єкт планують через кілька тижнів.

Дані департаменту освіти Кременчука

У гімназії № 8 планують зробити ще одне укриття.

Учні школи № 12 також користуватимуться сховищем дитячого садка № 63, який тільки планують облаштувати. У майбутньому дитячий садок № 80 і № 63 працюватимуть на базі дошкільного закладу № 63. За словами мера Віталія Малецького, укриття мають зробити орієнтовно до 1 червня. Як зазначив Геннадій Москалик, в сховищі навіть можуть розмістити ліжка для ясельних груп.

У дитячому садку № 41 цьогоріч влада також планує облаштувати укриття. На це з бюджету виділяють понад 4 млн грн. Укриття у центрі позашкільної освіти «Академія Майбутнього» готове приблизно на 60%. В закладі є проблеми з водовідведенням, зазначив Віталій Малецький.

Діти, що навчаються в гімназії № 24, користуються сховищем АТ «Укрпошти». Як розповів мер, ймовірно, що у майбутньому сховище для школи робитимуть на їх дворі.

Для гімназії № 26 наразі розробляється проєктно-кошторисна документація для другого укриття. Департамент також планував зробити укриття у поряд розташованому дошкільному закладі № 64, але, як пояснив Віталій Малецький, на це має піти багато часу і коштів, тому діти користуватимуться укриттям гімназії.

За словами Геннадія Москалика, у ліцеї № 30 існує перспектива облаштування третього укриття. Роботи виконуватиме вже приватна компанія, замість комунального «Союзрембуд», який зробив там до цього два укриття. За прогнозами міського голови, сховище зроблять орієнтовно на початок нового навчального року.

У гімназії № 31 тривають роботи вже у другому укритті. Роботами опікується Олена Галата, яка нині керує фірмами свого чоловіка, будівельника Сергія Галати.

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Нагадаємо, на минулому засіданні сесії місцева влада розглянула питання капітальних робіт в навчальних закладах Кременчука.



