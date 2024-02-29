Укриття у Кременчуцькій гімназії №2 — одне з найдорожчих в місті: влада пояснила, чому так

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 299

У гімназії також розміщена одна з найпроблемніших систем пожежогасіння серед інших закладів міста

Облаштувати сховище в гімназії №2 вийшло місту найдорожче серед інших закладів міста. Це пояснюється тим, що гімназія є однією з найстаріших шкіл міста — будівельникам довелося додатково виконувати роботи, щоб виконати ремонт укриття.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 29 лютого.

— Для того, щоб зробити укриття, довелося розбирати димову трубу, внаслідок чого пішло затікання. У підвалі була величезна фундаментна блочно-монолітна споруда. Можливо, дешевше було б збудувати якесь укриття у дворі. Але вже почали конструювати, тому роблять все, що потрібно, — сказав мер.

Крім того, у гімназії одна з найпроблемніших систем пожежогасіння серед інших закладів міста.

Нагадаємо, 18 лютого суд в Полтаві дозволив слідчим оглянути приміщення гімназії №2. За даними правоохоронців, посадові особи школи, департаменту освіти Кременчуцької міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» депутата Дениса Терещенка змовилися та, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на облаштуванні найпростішого укриття у гімназії. До актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат внесли неправдиві відомості, вказано в ухвалі суду. Віталій Малецький розповів, що ремонт укриття у школі досі триває — роботи місто оплачує вже по факту їх виконання.

У червні на реконструкцію підвалу у Кременчуцькій 2-й гімназії виділили 1,6 млн гривень.