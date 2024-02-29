Укриття у Кременчуцькій гімназії №2 — одне з найдорожчих в місті: влада пояснила, чому так

Облаштувати сховище в гімназії №2 вийшло місту найдорожче серед інших закладів міста. Це пояснюється тим, що гімназія є однією з найстаріших шкіл міста — будівельникам довелося додатково виконувати роботи, щоб виконати ремонт укриття.
Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 29 лютого.
Крім того, у гімназії одна з найпроблемніших систем пожежогасіння серед інших закладів міста.
Нагадаємо, 18 лютого суд в Полтаві дозволив слідчим оглянути приміщення гімназії №2. За даними правоохоронців, посадові особи школи, департаменту освіти Кременчуцької міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» депутата Дениса Терещенка змовилися та, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на облаштуванні найпростішого укриття у гімназії. До актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат внесли неправдиві відомості, вказано в ухвалі суду. Віталій Малецький розповів, що ремонт укриття у школі досі триває — роботи місто оплачує вже по факту їх виконання.
У червні на реконструкцію підвалу у Кременчуцькій 2-й гімназії виділили 1,6 млн гривень.
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