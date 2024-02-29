Військові у Кременчуці долучилися до здачі крові

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 126

Кременчуцькі військовослужбовці завітали до Кременчуцькій обласній станції переливання крові та здали свою кров для поповнення «банку». Долучаються до здачі крові наші захисники не вперше. Один з військовослужбовців, який постійно здає кров, розповів, що у наших венах тече вкрай необхідна субстанція, яка може врятувати чиєсь життя.

— Ви знали, що взимку кількість донорів значно падає? На жаль, не маю української статистики, тому наведу трохи від наших союзників. 38% мешканців США підходять під критерії донора і лише 10% ними стають. Міркування про аналогічні відсотки серед нашого населення залишу вам. Варто пам’ятати одну просту істину: кров потрібна завжди. Хтось може подумати, що знаходячись далеко від бойових дій, здавати нема сенсу, буде надлишок і кров не знадобиться — це не так. Фронтові запаси регулярно поповнюються з тилу. Крім цього, всі серйозні операції проходять у великих містах. Мої товариші лікувались у Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Це міста-мільйонники, проте з необхідних мільйона постійних донорів ми маємо близько 128 тисяч на всю країну. У ваших венах тече вкрай необхідна субстанція. Ви можете врятувати чиєсь життя, просто поділившись. Дискомфорт від процедури мізерний, а користь неоціненна, — зауважив військовослужбовець Ігор.

До речі, кров, яку здають військовослужбовці може врятувати не лише побратимів. Ця кров необхідна також для жінок та дітей, які потрапляють під російські ракетні обстріли.

Нагадаємо, що донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8. Прийом у порядку живої черги. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:

напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, солоного;

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити;

жінкам приходити за 5 днів після закінчення менструації.

У медзакладі прохають людей не приходити на натщесерце, щоб не стало зле.