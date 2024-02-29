Горішні Плавні відвідав міський голова Тростянця

Очільник міста подякував керівництву компанії Ferrexpo за неоціненну підтримку
Напередодні другої річниці звільнення Тростянця від російської окупації Тростянецький міський голова Юрій Бова відвідав місто Горішні Плавні, де розміщується одне з підприємств компанії Ferrexpo — Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, щоби подякувати керівництву цієї компанії за найбільшу за обсягами допомогу, яка дала можливість швидко відновити життєдіяльність у громаді. Очільник Тростянецької громади зустрівся з головою правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктором Лотоусом, якому передав від нашої громади подяку за важливу підтримку та неоціненну допомогу у нелегкий час.
Компанія Ferrexpo одними з перших відгукнулася на прохання про допомогу після деокупації міста. Протягом квітня-липня 2022 року вони надали Тростянецькій громаді надпотужну підтримку на суму понад 16 млн гривень. Це і два автобуси Атаман, які першими вийшли на маршрут після деокупації, і екскаватор, за допомогою якого ремонтували розбиті комунікації, закопували величезні вирви від снарядів, три ремонтні машини для комунальників, уніформа та інструмент. Крім цього, через Благодійний фонд Полтавського ГЗК — Ferrexpo Charity Fund, до Тростянця було передано велику кількість оргтехніки, комп’ютерів, ноутбуків, принтерів для відновлення роботи установ громади, а також відеокамери для допомоги у налагодженні охорони громадського порядку.
Під час зустрічі очільник Тростянецької міської громади вручив нагрудний знак «За заслуги перед Тростянецькою громадою І ступеня» генеральному директору ТОВ «Біланівський ГЗК» Юрію Химичу, який брав безпосередню участь у налагодженні контактів між компанією Ferrexpo та Тростянецькою міською радою, та вклав багато сил в організацію та надання нам цієї допомоги.
Голова правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус зауважив:
Ми надзвичайно раді, що наша допомога була вчасною та дозволила заново запустити життєдіяльність міста після бойових дій, розграбування і знищення комунального майна та техніки. Ми вдячні вам за приїзд, за вашу розповідь про те, як відновлюється громада за допомогою в тому числі наданої нашими благодійним фондом техніки. Вважаю, співпрацю ми продовжуватимемо, маю надію на довготривалу підтримку в напрямку відбудови громади, адже ми розуміємо, що сьогодні Сумщина — наш північний форпост. Головне, щоб ворог більше не прийшов до вас, а з відновленням ми завжди допоможемо.
Крім цього, під час візиту Тростянецький міський голова Юрій Бова зустрівся з мером міста Горішні Плавні Дмитром Биковим, з яким оглянули визначні об’єкти міста, поділилися досвідом управлінських рішень у сфері самоврядування. Голови громад мали унікальний шанс дізнатися про інноваційні підходи та рішення, які були успішно застосовані в іншій громаді, і адаптувати їх під власні потреби.
Юрій Бова оглянув фізкультурно-оздоровчий комплекс міста Горішні Плавні, вихованці якого виборювали призові місця на Олімпіадах, побував на Дніпровській набережній, ознайомився з роботою комунального закладу «Централізована бібліотечна система Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області». Міські голови Тростянця та Горішніх плавнів вшанували пам’ять загиблих захисників України, що поховані на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».
Я приємно вражений архітектурою міста, адже Горішні Плавні — одне із наймолодших міст в Україні, засноване у 1960 році. Це помітно, у вас широкі вулиці й проспекти, грамотна й цільна забудова, компактні парки та місця відпочинку, рівномірно розташовані школи й інфраструктурні об’єкти, — резюмував Тростянецький міський голова, — звісно, при розбудові Тростянецької громади ми подумаємо, як врахувати ваш досвід та втілимо в життя ваші напрацювання. Сподіваюся на дружбу, взаємопідтримку та співпрацю між нашими громадами! — говорить Юрій Бова.
Подібні зустрічі відкривають широкі можливості для обміну знаннями та кращими практиками у сферах управління громадою, соціального захисту, економічного розвитку, екології та багатьох інших. Це не просто діалог, а стратегічна взаємодія, яка може призвести до реалізації спільних проєктів, спрямованих на підвищення якості життя в обох громадах.