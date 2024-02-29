Горішні Плавні відвідав міський голова Тростянця

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 72 Партнерський проєкт

Напередодні другої річниці звільнення Тростянця від російської окупації Тростянецький міський голова Юрій Бова відвідав місто Горішні Плавні, де розміщується одне з підприємств компанії Ferrexpo — Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, щоби подякувати керівництву цієї компанії за найбільшу за обсягами допомогу, яка дала можливість швидко відновити життєдіяльність у громаді. Очільник Тростянецької громади зустрівся з головою правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктором Лотоусом, якому передав від нашої громади подяку за важливу підтримку та неоціненну допомогу у нелегкий час.

Компанія Ferrexpo одними з перших відгукнулася на прохання про допомогу після деокупації міста. Протягом квітня-липня 2022 року вони надали Тростянецькій громаді надпотужну підтримку на суму понад 16 млн гривень. Це і два автобуси Атаман, які першими вийшли на маршрут після деокупації, і екскаватор, за допомогою якого ремонтували розбиті комунікації, закопували величезні вирви від снарядів, три ремонтні машини для комунальників, уніформа та інструмент. Крім цього, через Благодійний фонд Полтавського ГЗК — Ferrexpo Charity Fund, до Тростянця було передано велику кількість оргтехніки, комп’ютерів, ноутбуків, принтерів для відновлення роботи установ громади, а також відеокамери для допомоги у налагодженні охорони громадського порядку.

Під час зустрічі очільник Тростянецької міської громади вручив нагрудний знак «За заслуги перед Тростянецькою громадою І ступеня» генеральному директору ТОВ «Біланівський ГЗК» Юрію Химичу, який брав безпосередню участь у налагодженні контактів між компанією Ferrexpo та Тростянецькою міською радою, та вклав багато сил в організацію та надання нам цієї допомоги.