Який вигляд має новий спортзал та укриття у ліцеї №4 «Кремінь»

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29 лютого депутатам та журналістам показали, який вигляд має новий спортзал та укриття Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь».

За словами директорки закладу Тетяни Одерій, ремонт спортзалу у старому корпусі тривав з 2018 року, зокрема відремонтували роздягальні, туалети та душові кабінки для хлопців та дівчат. Загалом на роботи пішло 2,5 млн гривень. Працював підрядник «Будмонтажпроект-17».

– У нас ще не все спортивне обладнання закріплене, бо ми вже хотіли швиденько все проводити. Поки у нас є волейбольна стійка, нові гімнастичні мати, тренажери. Але будемо ще кріпити шведську стінку та баскетбольні кільця, – каже пані директорка.

Також депутатів та журналістів провели у сховище ліцею. Тетяна Одерій розповіла, що у мирний час, коли школа була перевантажена (43-44 класи та майже 1500 школярів), частина учнів навчалася у тому приміщенні, де зараз укриття. Але зараз кількість класів скоротилася до 38 (навчається 1110 учнів).

– Працюємо ми у дві зміни, всього у нас 11 уроків. Тобто починаємо першу зміну з 8 години (1-6 класи), з 11.40 у нас заходить друга зміна, у них 7 уроків до 17.45. Ходять діти через день, наприклад, 1,2,5 класи – понеділок, середа, п'ятниця, 3,4,6 класи – вівторок, четвер. На наступному тижні навпаки.

Укриття навчального закладу розраховане на 300 людей, у ньому є три окремі класні кімнати, де вчителі можуть проводити уроки.

– Ми у цих класах проводили олімпіади, тут є підключення до Wi-Fi. В укритті у нас гарні умови – зробили ремонт, зробили туалетну кімнату, вентиляцію, генераторну, є запаси води, їжі та медикаментів, – коментує пані Одерій.

Вона зазначила, що зараз у сховище закладу ходять ще працівники та вихованці дитячого садку №28. Для них виділили 100 місць.

Директорка повідомила, що у Кременчуцькому ліцеї №4 «Кремінь» будуть друге укриття. Гроші на нього виділив фонд першої леді Олени Зеленської. Тетяна Одерій каже, що коли сховище буде повністю готове, учні ліцею зможуть вчитися в одну зміну. Нове укриття зможе вмістити 950 людей.