Який вигляд має новий спортзал та укриття у ліцеї №4 «Кремінь»

29 лютого депутатам та журналістам показали, який вигляд має новий спортзал та укриття Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь».
За словами директорки закладу Тетяни Одерій, ремонт спортзалу у старому корпусі тривав з 2018 року, зокрема відремонтували роздягальні, туалети та душові кабінки для хлопців та дівчат. Загалом на роботи пішло 2,5 млн гривень. Працював підрядник «Будмонтажпроект-17».
Також депутатів та журналістів провели у сховище ліцею. Тетяна Одерій розповіла, що у мирний час, коли школа була перевантажена (43-44 класи та майже 1500 школярів), частина учнів навчалася у тому приміщенні, де зараз укриття. Але зараз кількість класів скоротилася до 38 (навчається 1110 учнів).
Укриття навчального закладу розраховане на 300 людей, у ньому є три окремі класні кімнати, де вчителі можуть проводити уроки.
Вона зазначила, що зараз у сховище закладу ходять ще працівники та вихованці дитячого садку №28. Для них виділили 100 місць.
Директорка повідомила, що у Кременчуцькому ліцеї №4 «Кремінь» будуть друге укриття. Гроші на нього виділив фонд першої леді Олени Зеленської. Тетяна Одерій каже, що коли сховище буде повністю готове, учні ліцею зможуть вчитися в одну зміну. Нове укриття зможе вмістити 950 людей.
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