Які статки задекларували керівники Полтавської обласної та Кременчуцької окружної прокуратур

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 417

Керівники Полтавської обласної та Кременчуцької окружної прокуратур подали декларації про доходи за 2022 рік. Які статки тоді мали правоохоронці — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Тимчасово виконуючий обов’язки прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв

З кінця січня 2024 року Олег Балаєв тимчасово виконує обов’язки прокурора Кременчуцької окружної прокуратури, розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури. Раніше цю посаду обіймав Андрій Лапко. Станом на 2022 рік, як і нинішній голова Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій, Олег Балаєв працював в Обухівській окружній прокуратурі Київської області. Правоохоронець був начальником Васильківського відділу.

У декларації Олег Балаєв вказав свою дружину Любов Балаєву, як члена родини.

З нерухомості прокурор задекларував в Обухові житловий будинок, який орендує з червня 2022 року. Його власниця — Наталія Лобанова. За даними Youcontrol, Наталія Лобанова з Обухова керує фірмою «Робота експрес». У Маріуполі сім’я Балаєвих володіє кількома об’єктами нерухомості, зокрема з 2018 року новий прокурор Кременчука має там житловий будинок та земельну ділянку. З 2004 року Олег Балаєв має спільну частку на ще один житловий будинок разом з Миколою Балаєвим. Своєю чергою Любові Балаєвій з 2019 року належить частка квартири. Інша частина — у Віктора Воробйова. У дружини прокурора також є власна квартира.

На Людмилі Балаєвій записані дві автівки RENAULT MEGANE SCENIC 2009 року випуску. Прокурор має право користування однією з них. Володіє автівками дружина з травня 2022 року.

З квітня 2022 року Олег Балаєв тримає криптовалюту — Binance Coin (BNB), на 3 тисячі гривень. До речі, за даними Опендатабот, посадовці з Нацполіції та прокуратури в Україні задекларували найбільше криптовалюти у 2022 році.

У 2022 році Олег Балаєв отримав 3 річні зарплати з різних установ на загальну суму понад 1 млн грн. Тоді прокурор отримав виплати від Донецької та Київської прокуратур та Маріупольського виконкому. За рік подружжя Балаєвих отримало допомогу, як вимушені переселенці, на загальну суму 40 тисяч гривень.

Як заощадження Олег Балаєв тримає у готівці 400 тисяч гривень та 1 тис. доларів, на банківських рахунках прокурор має понад 150 тисяч гривень.

Прокурор Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій

З червня 2023 року Євген Гладій очолює Полтавську обласну прокуратуру. Раніше правоохоронець працював керівником Обухівської окружної прокуратури Київської області.

У своїй декларації Євген Гладій вказав батька Василя Гладія, сина Володимира Гладія та жінку, з якою разом проживає, Вікторію Довганич, як членів своєї родини.

Обласний прокурор задекларував квартиру у Львові. Її житлова площа — 69,7 м², нею володіє з 2021 року. У Євгена Гладія є земля під Львовом у селі Підберізці. Василь Гладій має квартиру у Чернівцях, площею 36 м². З грудня 2021 року Євген Гладій та Вікторія Довганич володіють квартирою в Києві на правах оренди. Власником нерухомості є Київська міська рада, житлова площа — понад 70 м². Наразі родина вкладає гроші в будівництво цієї квартири.

Євген Гладій задекларував 3 автівки — двома володіє батько прокурора, одна — на Євгенові Гладію. Родина має дві Skoda Octavia 2016 та 2008 року випуску і Рено 19.

За 2022 рік на посаді керівника окружної прокуратури у Київській області Євген Гладій заробив понад 1,3 млн грн. Своєю чергою Вікторія Довганич, працюючи помічником судді, заробила понад 1,2 млн грн. Заощаджень для декларування сім’я не має станом на 2022 рік.

Екскерівник Кременчуцької окружної прокуратури Андрій Лапко

Андрій Лапко очолював Кременчуцьку прокуратуру з 2021 року по січень 2024 лютого. Зазначимо, що на останній пресконференції обласного прокурора Євгена Гладія у Кременчуці, що відбувся 24 січня, Андрія Лапка, не було. Тоді керівник Полтавської обласної прокуратури заявив, що в роботі кременчуцького правоохоронного органу є недоліки і додав, що такі проблеми існують в усіх органах по області. На питання, чи планують звільнити Лапка, Євген Гладій не дав прямої відповіді, але зазначив, що той продовжує виконувати свої обов’язки керівника Кременчуцької прокуратури станом на 24 січня.

У своїй декларації за 2022 рік прокурор вказав дружину Ірину Лапко та сина Єгора Лапка, як членів своєї родини.

Андрій Лапко не має власної нерухомості. У своїй декларації він вказав квартиру дружини у Донецьку, житлова площа якої складає понад 100 м² та її дачу у Донецькій області в селищі Мар’їнська. Син Андрія Лапка також має користування земельною ділянкою та житловим будинком у Київській області. Усе це належить Людмилі Дольнік.

У вересні 2022 року подружжя Лапків оформило договір купівлі-продажу з розстрочкою платежу на квартиру у Кременчуці. Її житлова площа — 56,5 м². Вартість нерухомості на момент купівлі склала понад 1 млн грн.

З 2018 року Ірина Лапко володіє LEXUS RX 200T 2016 року випуску. На момент набуття права власності вартість машини склала 149 тисяч гривень.

З корпоративних прав Ірина Лапко має частку у товаристві з обмеженою відповідальністю «ТОЛ Автогаз». За даними Clarity Project, дружина прокурора є однією з засновниць компанії.

За 2022 рік зарплата керівника Кременчуцької окружної прокуратури склала понад 1,3 млн гривень. Андрій Лапко також задекларував грошовий подарунок дружини від Михайла Дольніка, його сума склала понад 60 тисяч гривень. Як заощадження прокурор тримає понад 400 тисяч гривень на банківських рахунках та більше 400 тисяч готівкою. Своєю чергою Ірина Лапко тримає у готівці 460 тисяч гривень.

Нагадаємо, за даними Полтавської обласної прокуратури, у 2023 році на територіях юрисдикції Кременчуцької окружної прокуратури рівень злочинності зріс на 46%, у тому числі на 12% - особливо тяжкі та на 61% - тяжкі злочини. Водночас зменшилася кількість умисних вбивств і вони всі розкриті. Також збільшилась кількість крадіжок, шахрайств та розбійних нападів. Торік зменшилася кількість викритих кримінальних правопорушень у сфері наркозлочинності, у тому числі їх збутів. Нагадаємо, на початку роботи, як керівника Кременчуцької окружної прокуратури, Андрій Лапко розповів про основні напрямки роботи правоохоронного органу.