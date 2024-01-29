У кількох громадах Кременчуцького району зріс рівень злочинності — прокуратура

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Рівень злочинності у громадах під юрисдикцією Кременчуцької окружної прокуратури зріс на 46%, у тому числі на 12% — особливо тяжкі та на 61% — тяжкі злочини. Це стосується Горішньоплавнівської та Кременчуцької міських громад, Кам’янопотоківської, Омельницької, Піщанської, Пришибської сільських територіальних громад.

Про це стало відомо зі звіту Полтавської обласної прокуратури за 2023 рік.

Водночас з 11 до 9 зменшилася кількість умисних вбивств — усі розкрито, зазначено у звіті.

На понад половину зріс рівень крадіжок, у 2,5 раза — шахрайств (по області у 2 рази) та удвічі — розбійних нападів.

На третину зросла кількість кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту, у тому числі ДТП (з 42 до 54), на +25% — що спричинили смерть потерпілих (з 4 до 5).

На 31% зменшилася кількість викритих кримінальних правопорушень у сфері наркозлочинності, у тому числі на 27% їх збутів.

Нагадаємо, що у 2022 році у Кременчуцькій тергромаді спостерігалась негативна тенденція збільшення рівня особливо тяжких (+80%, 81 проти 45) та тяжких злочинів (+26,4%, 1217 проти 963).