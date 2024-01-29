Вчора ввечері на Кременчуччині горіла господарча споруда

Вчора, 28 січня о 21.38, на вулиці Добросусідська у селі Турбаї Кременчуцького району горіла господарча споруда. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу загасили о 23.41. Вогонь знищив шиферну покрівлю, дерев'яне перекриття та три дерев'яні вікна, а також закоптив стіни та стелю.
Травмованих та загиблих немає.
На місці працював 6 державний пожежно-рятувальний пост.
Наразі причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що вночі 27 січня горіла господарча споруда у селі Устимівка Кременчуцького району.
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