Вчора ввечері на Кременчуччині горіла господарча споруда

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 28 січня о 21.38, на вулиці Добросусідська у селі Турбаї Кременчуцького району горіла господарча споруда. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу загасили о 23.41. Вогонь знищив шиферну покрівлю, дерев'яне перекриття та три дерев'яні вікна, а також закоптив стіни та стелю.

Травмованих та загиблих немає.

На місці працював 6 державний пожежно-рятувальний пост.

Наразі причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що вночі 27 січня горіла господарча споруда у селі Устимівка Кременчуцького району.