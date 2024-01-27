Вночі у Кременчуцькому районі горіла господарська споруда

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Травмованих чи загиблих внаслідок події немає

27 січня близько 2.00 у селі Устимівка Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Займання відбулося у господарському приміщенні одного з подвір'їв. Вогонь знищив 2 пластикоі ящики, частково пошкодив дерев'яне перекриття у приміщенні та дерев'яний ящик.

Травмованих чи загиблих під час пожежі немає. Вогонь ліквідували до прибуття підрозділу ДСНС.

Наразі рятувальники встановлюють причини та обставини загоряння.

Нагадаємо, днями у Кременчуці на вулиці Європейській сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки.