Вночі у Кременчуцькому районі горіла господарська споруда

27 січня близько 2.00 у селі Устимівка Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Займання відбулося у господарському приміщенні одного з подвір'їв. Вогонь знищив 2 пластикоі ящики, частково пошкодив дерев'яне перекриття у приміщенні та дерев'яний ящик.
Травмованих чи загиблих під час пожежі немає. Вогонь ліквідували до прибуття підрозділу ДСНС.
Наразі рятувальники встановлюють причини та обставини загоряння.
Нагадаємо, днями у Кременчуці на вулиці Європейській сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки.
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