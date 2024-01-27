У 17-річного жителя Кременчуцького району поліція вилучила пістолет з набоями

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У 17-річного жителя Кременчуцького району поліція виявила пістолет та понад 80 набоїв під час огляду автомобіля Renault. Неповнолітній був за кермом машини. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 27 січня.

Пістолет мав ознаки перероблення, зазначили у повідомленні. Речовий доказ спрямували на судову експертизу.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — від 3 до 7 років позбавлення волі.