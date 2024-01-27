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Надзвичайні новини

У 17-річного жителя Кременчуцького району поліція вилучила пістолет з набоями

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 175

 

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження

У 17-річного жителя Кременчуцького району поліція виявила пістолет та понад 80 набоїв під час огляду автомобіля Renault. Неповнолітній був за кермом машини. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 27 січня.

Пістолет мав ознаки перероблення, зазначили у повідомленні. Речовий доказ спрямували на судову експертизу. 

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — від 3 до 7 років позбавлення волі.

ПО ТЕМІ:

На Кременчуччині поліціянти вилучили у чоловіка гранату та близько 300 набоїв


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: пістолет неповнолітній
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