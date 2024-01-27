Чи є «благодійні внески» у школах за кордоном: досвід кременчужан

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 482 Коментарів: 1

Ми розпитали кременчужан, що переїхали до інших країн, як там справи з подарунками вчителям і збором коштів на свята та потреби школи

Напередодні Нового року ми повертались до питання збору коштів у школах — кременчужанка скаржилась, що з початку року віддала до батьківського комітету майже тисячу гривень: кошти пішли на свята та подарунки дітям й вчителям. Тема досить жваво обговорювалась у соцмережах — хтось зауважував, що у їхніх батьківських комітетах невеликі збори, хтось підтвердив, що також сплачує чималі внески. Ми поцікавились досвідом кременчужан, які переїхали з дітьми до інших країн — чи здають вони там кошти на свята, подарунки чи якісь потреби класу. Універсального «рецепту» немає — у кожній країні свої норми, які можуть різнитися навіть залежно регіону. Проте від співрозмовників ми не почули випадків про коштовні подарунки.

Німеччина: «У них не заведено дарувати подарунки вчителям»

— Кошти ми здавали на початку року — приблизно по 100 євро на дитину, — каже кременчужанка Ірина, що разом із двома дітьми вже майже два роки перебуває у Німеччині. — Нам видали офіційну квитанцію, на що пішли кошти. Це матеріали для навчання, якісь книжки, модний калькулятор. Все це детально розписано у квитанції. Проте значну частину витрат нам компенсував так званий Джоб центр, у якому ми стоїмо на обліку.

У них не заведено дарувати подарунки вчителям — можливо щось символічне раз на рік. У нас саме українські діти щось збирали, бо вирішили подякувати своєму вчителю німецької мови. Але це був якийсь хендмейд, подарунок вони робили самі. Коли ми були на курсах німецької, зустріли тему: «Яку максимальну суму ти можеш витратити на подарунок, щоб його не вважали хабарем?» Йдеться про те, що шкільні вчителі, як і всі працівники бюджетної сфери, не мають права приймати дари, ціна яких перевищує 10-30 євро. Сума може різнитися, бо у них у кожній землі — це на кшталт наших областей, встановлюють власні правила. І був випадок, коли вчителька взяла у подарунок вартістю близько 200 євро, на яку скинулись батьки дітей, та отримала за це чотири тисячі євро штрафу. По нашій землі Північному Рейні — Вестфалії винагороди та подарунки можуть бути прийняті у виняткових випадках, якщо це недорогі подарунки, які, на загальну думку, не викликають заперечень. Знаки уваги — кулькові ручки, календарі, блокноти, подарунки власноруч зроблені учнями. Подарунок вчителю від групи батьків може бути, якщо він пов’язаний з подією (наприклад, прощання з учителем або студентський рік). Це може бути квіти, шоколад. Не можна дарувати квитки кудись, як вхідні, так і проїзні, запрошення або участь в інформаційних, представницьких та святкових поїздках тощо.

У них все настільки за правилами, до іноді доходить до абсурду. Наприклад, треба здати 2 євро і 43 центи, і реально усі здають копійка в копійку! Також мої діти навчаються паралельно у кременчуцькій школі № 4 дистанційно. Ми вже здали батьківському комітету по 400 гривень на потреби класу, хоча займаємось онлайн, — на що саме я не цікавилась.

Польща: «подарунки вчителям символічні»

Тетяна ще задовго до війни переїхала до Польщі. Разом із чоловіком виховує двох дітей, що зараз ходять до середньої школи у Кракові.

— Є батьківський комітет, на початку року батьки вносять по 150 злотих — це десь 35 євро, — розповідає Тетяна. — Ці кошти можуть йти на різні свята, наприклад, на День учителя, Святого Миколая тощо. Гроші витрачають як на подарунки дітям, так і подарунки вчителям. Але це не захмарні суми, а символічні презенти. На книжки та інше приладдя ми не здаємо, так само як не скидаємось на ремонти, декорації тощо. Бо якщо це державна школа, це все сплачується з податків і бюджету. Але якщо це приватна школа, то це зовсім інша розмова і вони платять за семестр. На друге півріччя також здаємо по 150 злотих.

Гроші використовують і для екскурсій. Сума може різнитися залежно від віку дітей. Якщо дітям по 8-9 років, то на екскурсію вони їдуть максимум на кілька годин. У деяких школах здають ще на футболки, толстовки з емблемою школи. У приватних школах може бути уніформа.

У Катерини, що приїхала до Польщі одразу на початку повномасштабної війни, дитина пішла до другого класу польської школи. Каже, що на початку року здали по 150 злотих до батьківського комітету — на подарунки вчителям та дітям на різні свята. Цієї суми має вистачити їм на рік.

— Подарунки вчителям символічні. Якщо щось залишається на кінець року, то в клас купують ігри.

США: «Якихось зборів я не пам’ятаю»

— Син нещодавно сам купив вчительці квіти — він у випускному класі, — каже кременчужанка Ірина, що вже довго мешкає у США. — Якщо дарували щось протягом навчання, то це якісь хендмейд, малюнки — щось пам’ятне. Тут важко, наприклад уявити, що ти даруєш всім класом вчителю каву, пляшку шампанського чи набір шампунів, як це було у нас в університеті. І щодо подарунків, то варто перевіряти спочатку політику школи, чи вони дозволені, чи є якісь обмеження, аби не поставити вчителя у незручне становище. Взагалі, у класі свого сина якихось зборів я не пам’ятаю — щось є, але через те, що ми вважаємось бідною родиною, то ми не здавали. Але у школі є благодійний фонд, куди можуть донатити батьки й з нього допомагають дітям, батьки не можуть оплатити якусь їжу тощо. На ремонти ми звісно ніколи не здавали, це все з податків. Протягом навчання сина кошти здавали на якісь екскурсії, перекуси. Також ми купували музичний інструмент — тромбон, аби грати у шкільному оркестрі. Бо поки ти маленький, тобі дають шкільний інструмент, але він не підходить для виступів на сцені, не дає такий якісний звук. Якщо продовжуєш займатися музикою в школі, потрібно придбати власний інструмент — це, мабуть, була найбільша витрата за шкільні роки.

Іспанія: «якщо дарують, то дрібнички»

— В Іспанії немає такої традиції робити подарунки вчителям як у нас, — розповідає Віра, що майже два роки мешкає неподалік Барселони. — Це рідкість, і якщо дарують, то дрібнички: шоколадка, чашка з побажаннями учнів. Вчителі самі бояться брати подарунки. Навіть на випускні маленькі символічні сувеніри. На ремонти нічого в класах не збирають. А коли влаштовують благодійні ярмарки, де діти продають свій хендмейд, ці гроші витрачають на нема, на екскурсії для класу.





А такі повідомлення ми побачили у кременчуцькому чаті батьків: — Племінниця в школі в Данії, збори коштів на будь-що відсутні. — Сестра живе в Іспанії, збирають на подарунок вчительці не більше 3 євро. Не всі здають, багато хто цим не задоволений.

Ми зазирнули в ЗМІ та на форуми, де батьки діляться власним досвідом. У Великій Британії це також заведено, а одна зі шкіл в Уельсі звернулася до батьків з проханням не купувати подарунки на Різдво вчителям їхніх дітей, пише BBC.

Раніше у грудні одна з приватних шкіл у графстві Оксфордшир навіть запровадила обмеження, попросивши дарувати вчителям подарунки не дорожчі за 50 фунтів стерлінгів.

Тим часом у Шотландії батьківська асоціація Connect, спілка вчителів EIS та дитяча благодійна організація Child Poverty Action Group оприлюднили спільну заяву про те, що просто усної подяки цілком достатньо.

Користувачі популярного батьківського інтернет-форуму Mumsnet скаржаться на те, що свята перетворилися на змагання хто подарує вчителю кращий подарунок.

— Я чула, що люди купують вино, сертифікати, персоналізовані подарунки, навіть святкові подарункові кошики, — розповідає одна з мам на форумі.

Наталі Браун, яка веде блог про материнство, каже, що була шокована, коли її попросили здати 10 фунтів на подарунок вчителю.

— У класі 30 дітей, тож якщо кожен здасть за свою дитину по 10 фунтів, вийде 300. Я вважаю, що це занадто», — каже блогерка.

Вчитель і блогер Джон Дабелл згадує, що якось йому вручили сертифікат у ресторан на 50 фунтів. Він був змушений відмовитися від такого подарунка.

Він каже, що немає нічого дивного в тому, що деякі школи та вчителі просять батьків нічого не дарувати.

У Франції подарунки вчителям від батьків дарувати не прийнято (корупція), і зборів на штори/шпалери/вазони та прибиральницю також немає. Можливі невеликі збори на подарунки дітям до свят, а іноді на додаткові екскурсії. Платно — обіди та факультативні заняття. Підручники надає школа безкоштовно, а у молодшій школі — ще й зошити.

Склад класів та класні керівники змінюються щороку для кращої соціалізації дітей. З одного боку, це сприяє розширенню кола спілкування дітей, а, з іншого боку, запобігає появі улюбленців у вчителів.