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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують на виставку живописних творів Святослава Дереки

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 143

 

Експонуватимуться картини до 25 лютого

26 січня у Кременчуці у картинній галереї Наталії Юзефович відкрилася виставка живописних творів Святослава Дереки, присвячена пам’яті талановитого кременчуцького митця. Інформація про це розміщена на сайті Кременчуцької міської ради.

Глядачам експонують 30 робіт художника, написаних у різні періоди його життя - це пейзажі, натюрморти та сюжетні композиції.

Працював Святослав Дерека у різних жанрах: живопис, декоративно-ужиткове мистецтво, оформлював інтер’єри та захоплювався дизайном ювелірних прикрас.

Митець був учасником міських, обласних, всеукраїнських та зарубіжних художніх виставок. Полотна майстра зберігаються в краєзнавчому музеї, художній галереї та в багатьох приватних колекціях за кордоном.

Працюватиме виставка до 25 лютого з 10.00 до 17.00 за адресою вулиця Космічна, 9.

Вхід на виставку вільний.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчук виставка Картинна галерея Наталії Юзефович Святослав Дерека
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