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Надзвичайні новини, Полтавщина

Завищена ціна на дрони у Горішніх Плавнях: фахівці наполягають на кримінальному провадженні

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 203 Коментарів: 1

 

Обласна робоча група «Прозорість та підзвітність» підтвердила порушення у закупівлях

Обласна робоча група «Прозорість та підзвітність» наполягає на порушенні кримінального провадження стосовно закупівлі 140 FPV-дронів виконкомом Горішньоплавнівської міської ради. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, спеціалісти проаналізували процедуру закупівлі, документацію й переможця тендеру та підтвердили попередньо виявлені ризики. Всупереч встановленій процедурі закупівель, квадрокоптери придбали за цінами, що у 1,5-2 рази перевищують середньоринкові за аналогічну модель.

Відкриті джерела свідчать, що підприємство-переможець тендеру займається прибиранням будинків та промислових об’єктів. Серед його видів діяльності немає виробництва та реалізації відповідної продукції.

Також аудитори не змогли знайти товаровиробника «Крила України», крім однойменної авіакомпанії. 

Фахівці робочої групи «Прозорість та підзвітність» зберуть усі матеріали та передадуть іх правоохоронцям для порушення кримінального провадження.

Раніше ми писали, що у Горішніх Плавнях відбулися обшуки у зв'язку із завищеними витратами під час реконструкції лікарні. 



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Українська правда
Теги: дрони закупівлі Горішні Плавні
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Коментарі: 1

787
Andron777:
Сьогодні, 10:36

От так у нас кругом. Одяг для військовослужбовців закуповують будівельні фірми, а квадрокоптери збирають прибиральники. Навіть на війні бариги деребанять. От шо робити з цим Вумним нарідом?!


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