На вихідні у Кременчуці прогнозують невеликий сніг та ожеледицю

Температура повітря триматиметься в межах 0/+1
На вихідні, 27 та 28 січня, у Кременчуці прогнозують невеликий сніг та ожеледицю. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного центру з гідрометеорології.
На суботу синоптики прогнозують хмарну погоду, переважно з проясненням. Температура повітря коливатиметься в діапазоні від 0 до +1 градусів. Опади не передбачаються.
У неділю, 28 січня, буде хмарно, очікується невеликий сніг з дощем, температурні показники будуть такими ж, як і в суботу.
На дорогах міста та області прогнозують ожеледицю, тож у поліції закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та правил безпеки дорожнього руху.
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