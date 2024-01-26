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Кременчук

На вихідні у Кременчуці прогнозують невеликий сніг та ожеледицю

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 126

 

Температура повітря триматиметься в межах 0/+1

На вихідні, 27 та 28 січня, у Кременчуці прогнозують невеликий сніг та ожеледицю. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

— Наприкінці тижня панування західного циклону та теплої, вологої повітряної маси з Атлантики обумовить погоду Полтавщини. А вже в неділю та на початку наступного тижня область підвищеного тиску із заходу принесе прості погодні умови та невеликі добові коливання температури від від’ємних до додатних значень, — йдеться у повідомленні.

На суботу синоптики прогнозують хмарну погоду, переважно з проясненням. Температура повітря коливатиметься в діапазоні від 0 до +1 градусів. Опади не передбачаються.

У неділю, 28 січня, буде хмарно, очікується невеликий сніг з дощем, температурні показники будуть такими ж, як і в суботу.

На дорогах міста та області прогнозують ожеледицю, тож у поліції закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та правил безпеки дорожнього руху.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук погода вихідні ожеледиця сніг
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