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Кременчук, Україна, Світ

У Кременчуцькому районі встановили найвищу в Україні метеощоглу

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 262

 

Це допоможе оцінити вітрові умови для майбутньої Полтавської вітроелектростанції (ВЕС)

Нещодавно у Глобинській тергромаді Кременчуцького району найбільший виробник електроенергії в Україні компанія ДТЕК ВДЕ установила найвищу в Україні метеощоглу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук пише заступник генерального директора компанії Олег Соловей.

Висота споруди становить 160 м, хоча зазвичай в Україні їхня висота 120 м.

Метеостанція вивчатиме напрямки та силу вітрів. Ці дані надалі знадобиться під час проєктування Полтавської ВЕС на території Глобинської громади.

Ця метеощогла буде збирати всі дані про напрямки та швидкість вітру, щоб у майбутньому компанія мала змогу ефективно генерувати електроенергію.

Нагадаємо, торік компанія ДТЕК підписала тристоронній договір з виконавчим комітетом Глобинської міської ради та спеціалізованою сертифікованою організацією на виконання передпроєктних робіт щодо розміщення Полтавської вітрової електричної станції.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ecosvit.net Джерело відео: заступник гендиректора ДТЕК Олег Соловей
Теги: Глобинська міська територіальна громада ДТЕК
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