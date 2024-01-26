У Кременчуцькому районі встановили найвищу в Україні метеощоглу

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 262

Це допоможе оцінити вітрові умови для майбутньої Полтавської вітроелектростанції (ВЕС)

Нещодавно у Глобинській тергромаді Кременчуцького району найбільший виробник електроенергії в Україні компанія ДТЕК ВДЕ установила найвищу в Україні метеощоглу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук пише заступник генерального директора компанії Олег Соловей.

Висота споруди становить 160 м, хоча зазвичай в Україні їхня висота 120 м.

Метеостанція вивчатиме напрямки та силу вітрів. Ці дані надалі знадобиться під час проєктування Полтавської ВЕС на території Глобинської громади.