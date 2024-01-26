Правила бронювання хочуть змінити: підприємство зможе забронювати працівників, сплачуючи фіксований платіж

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 2

У законопроєкті передбачається надання права компаніям на бронювання до 50% від своїх військовозобовʼязаних працівників

У Верховній Раді розробляють законопроєкт, який передбачатиме новий підхід до бронювання військовозобов’язаних. Пропонується ввести щомісячний фіксований платіж за кожного заброньованого, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для працівників підприємства.

Про це повідомляє Forbes, посилаючись на не, що драфт документа є в розпорядженні редакції.

У статті зазначається, що головна відмінність нового підходу до бронювання від раніше пропонованого полягає у відмові від привʼязки бронювання до розміру заробітної плати працівника та, відповідно, відрахувань ПДФО чи ЄСВ.

Розробники законопроєкту пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади та зарплати працівника. Головна умова — компанія має працювати в «білу» та сплачувати податки до бюджету.

— Встановлення будь-яких критеріїв (відносно заробітної плати — ред.) буде сприймається суспільством, як поділ на класи. На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати, — пояснив зміну концепції голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха.

Він зауважив, що головна ідея законопроєкту — дати можливість бронювати важливий персонал усім підприємствам, а не лише тим, які Кабмін визначив критично важливими.

Його розробники пропонують ввести додаткову сплату за кожного заброньованого працівника. Варіант, який розглядається зараз — до 1,5% військового збору додається щомісячна фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.

Дмитро Наталуха пояснив, що привʼязка до військово збору забезпечить швидке адміністрування податку і закріпить надходження коштів виключно на потреби військових.

Крім того, працівники, яких забронюють, мають бути офіційно оформлені, а у підприємства не повинно бути заборгованості по сплаті податків. Таким чином можна буде бронювати до 50% від військовозобовʼязаних працівників компанії.

На думку авторів законопроєкту, новий механізм бронювання допоможе уникнути підвищення податків, адже щомісячні платежі за заброньованих працівників надходитимуть на потреби військових.

Ініціатори змін у механізмі бронювання вважають, що новий механізм допоможе вивести з тіні частину компаній, які будуть офіційно сплачувати податки та спонукати бізнес відмовитися від використання схеми з ФОП для оптимізації оподаткування.

У чернетці законопроєкту вказується, що наразі мінімум 3,4 млн чоловіків мають невстановлений статус для економіки України. Вони не працевлаштовані, не перебувають у Силах оборони, не виїхали за кордон та не мають інвалідності. Тобто, велика частина цих чоловіків може працювати без офіційного оформлення.

Фіксована ставка за бронювання, за різними оцінками, може принести до державного бюджету щорічно від 18 млрд грн до 155 млрд грн.

Нагадаємо, рік тому — 27 січня 2023 року, Кабмін затвердив новий Порядок бронювання військовозобов’язаних, а також Порядок та критерії визначення підприємств, організацій і установ, які є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. А 11 липня 2023 року уряд розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані.