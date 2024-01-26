Дочка жінки, після смерті якої медики «швидкої» отримали догани, звернулася до правоохоронців. Ті відкрили кримінальне провадження

Сьогодні, 19:38 Переглядів: 154

Тим часом тривають суди щодо цивільних позовів працівників Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги. На одному з них вже свідчила донька померлої кременчужанки

Справа працівників Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги «обростає» новими деталями. Ще у 2023 році дочка 43-річної кременчужанки, до якої виїжджали дві бригади медиків, а після смерті жінки отримали догани, звернулася до поліції та прокуратури із заявою. Цю інформацію підтвердив «Телеграфові» директор Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги Ігор Дубницький.

Як стало відомо під час пресконференції керівника Полтавської обласної прокуратури Євгена Гладія, після звернення дочки померлої відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником), йде досудове розслідування.

У цій справі правоохоронці скерували ряд запитів ще наприкінці минулого року – чекають відповідей, а також перевіряють дії працівників швидкої медичної допомоги. Після цього ухвалять відповідне процесуальне рішення та нададуть правову оцінку діям медиків. За необхідності можуть призначити додаткові експертизи.

Суди тривають, але «ТелеграфЪ» не має змоги слухати свідчення

Наприкінці січня у судах Кременчука пройшли ще два засідання щодо цивільних позовів працівників Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги.

23 січня мало відбутися чергове засідання у Крюківському районному суді щодо цивільного позову Анни Тарасенко. Проте відповідач Ярослав Гречаний надав заяву про відкладення справи, бо він у цей час був на засіданні у суді Глобиного. Адвокат позивача Валерій Гонтар зауважив, що Ярослав Гречаний не надав жодного документа, який це підтверджує, а отже він не з’явився у зал суду без поважної причини. Тому пан Гонтар пропонував допитати свідків зі сторони позивача, які прийшли у цей день. Проте суддя Наталя Мурашова зазначила, що сторона відповідача просила не допитувати свідків під час її відсутності, бо хоче чути їхні свідчення.

Суддя відклала засідання на лютий, щоб сторона відповідача мала право на захист. Також вона зауважила: якщо Ярослав Гречаний вдруге не з’явиться у зал суду без поважних причин, засідання проводитимуть без нього.

26 січня у Кременчуцькому районному суді продовжили розглядати цивільний позов Олени Левочко. Представник відповідача Ярослав Гречаний надав матеріали кримінального провадження – листування між прокуратурою та Полтавським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, яке ведеться після заяви дочки померлої пацієнтки. Не у якості доказів, а для ознайомлення.

Адвокат позивача Валерій Гонтар заперечив проти цього, адже до матеріалів судового засідання мають долучатися або докази, або процесуальні документи. Крім того, доказове значення має тільки вирок суду, якщо він стосується когось з учасників процесу. За його словами, на даний час Олену Левочко не викликали правоохоронці. Він вважає, що ця інформація лише завантажить матеріали страви. Але суддя Река все ж дозволила долучити документи.

У залі суду допитали свідка Анну Тарасенко, яка виїжджала у складі першої бригади разом з Наталею К. Поки пані Наталя, яка була керівником бригади, оглядала пацієнтку, Анна Тарасенко записувала дані жінки. Пацієнтка скаржилася, що відчуває біль у грудній клітці. За словами свідка Тарасенко, медики зняли кардіограму, гострої патології у жінки не виявили. Їй надали допомогу згідно з протоколами, біль пройшов, вона сказала, що їй стало краще. Тоді медики переміряли усі показники (вони прийшли до норми) і поїхали. З дистанційно-діагностичним центром ця бригада не контактувала і кардіограму туди не направляла.

Через два дні після цих подій Анні Тарасенко зателефонувала Наталя К. і повідомила, що треба прийти у відділ кадрів – їм винесли догану, з якою треба ознайомитися. Пані Тарасенко зауважила, що перед цим до досудового розслідування її не долучали. У відділі кадрів вони з Оленою Левочко були разом, і їм запропонували написати пояснювальну. Але вони відмовилися, бо оскільки вже є догана, у написанні пояснювальної немає жодного сенсу.

26 січня допитали й свідків зі сторони відповідача – членів комісії з Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які склали довідку перевірки щодо смерті жінки.

Заступниця директора центру, голова комісії Ірина Нікітіна розповіла, що 5 липня 2023 року її викликав директор через те, що до установи звернувся чоловік померлої 43-річної кременчужанки. Він хотів знати імена та прізвища медиків, які надавали допомогу його дружині, бо хоче з ними розібратися. На це реєстратор, яка прийняла дзвінок, йому відповіла, що таку інформацію він може отримали лишень після офіційного звернення і написала на ім'я директора доповідну. Тоді директор дав доручення Ірині Нікітіній провести службову перевірку щодо цієї ситуації та написати проєкт наказу про створення відповідної комісії.

Ірина Нікітіна зазначила, що існує порядок розгляду звернення громадян та порядок оцінювання якості медичної допомоги, які передбачені наказом Міністерства охорони здоров'я №752. Крім того, вона додала, що Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф має власний наказ, що усі повторні виклики повинні розбиратися. Після цього у директора Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги Ігоря Дубницького представники з Полтави взяли картки виїздів, які заповнювали бригади, та прослухали телефонні розмови викликів «швидкої».

Оскільки далі пані Нікітіна розповідала про стан здоров'я померлої пацієнтки, журналіста «Кременчуцького Телеграфа» попросили залишити зал суду. Адже минулого разу у Кременчуцькому районному суді представник відповідача Ярослав Гречаний наполіг на тому, що засідання суду має бути частково закритим, аби не розголосити інформацію про діагноз та персональні дані померлої пацієнтки. Ірина Нікітіна розповіла багато подробиць, які у нас немає змоги публікувати.

Після цього допитали завідувача відділу телеметричного консультування Любомира Ткача, а також вперше свідчила і дочка померлої, але усе за закритими дверима. Коли засідання суду закінчилося, авторка цього матеріалу запропонувала дочці розповісти свою точку зору щодо ситуації, але вона відмовилася.

Адвокач позивача Валерій Гонтар пояснив:

– Документальна частина відповідача ніяк не оформлена, відсутній наказ на проведення службового розслідування, про який всі кажуть, але його ніхто не бачив. У матеріалах справи його немає.

Також він спитав у свідків – членів комісії – чого вони не долучили до службового розслідування фельдшерів, яким потім винесли догану, не заслухали їхні версії того, що відбулося, щоб зробити об'єктивні висновки. За словами адвоката, чіткої відповіді не отримав.

Тому він вбачає, що тут є грубе порушення процедури самого розслідування: люди, яких притягнули до дисциплінарної відповідальності, не були залучені до процесу, а про те, що вони «винні», вони дізналися, отримавши догану. Їм не надали можливості пояснити свої дії.

– Під час перевірки, яка проводилася і після якої була винесена догана, досліджувалася можлива наявність одного діагнозу без урахування кінцевого діагнозу, від якого особа і померла, – прокоментував він ТЪ.