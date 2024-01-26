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Надзвичайні новини

У Кременчуці невідомі познущалися над котом - поліція встановлює деталі

Сьогодні, 19:11 Переглядів: 160

 

Тварину оглянув ветеринар - вона у тяжкому стані

26 січня близько опівдня у Кременчуці на вулиці Героїв Маріуполя невідомі познущалися над котом. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

До правоохоронців звернулася місцева мешканка, яка і знайшла побиту тварину. Вона відвезла кота на ветеринарний огляд до комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» - за попередніми висновками спеціаліста, той перебуває у тяжкому стані.

Також на місце події виїхала слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції та спеціаліст-криміналіст.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція шукає причетних до знущання над твариною, а також свідків цієї події. Якщо у вас є інформація про порушників та обставини події, просимо повідомити її до Кременчуцького районного управління поліції за телефоном: +380 (98) 739 26 30 або 102.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці чоловікові під двері квартири підкинули тіло мертвого кота. Поліція з'ясовує обставини.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Чернівецький промінь
Теги: Кременчук кіт жорстоке поводження Спецсервіс-Кременчук
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