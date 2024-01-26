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У 2024 році на ремонти у закладах освіти Кременчука виділять 93 млн гривень

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 101

 

Крім того, 20 млн грн піде на пожежні сигналізації та майже 2 млн грн — на кронування дерев

У 2024 році з міського бюджету планують виділити додаткові кошти на потреби закладів освіти. На останньому засіданні сесії Кременчуцької міськради депутати затвердили зміни у Стратегічній програмі розвитку освіти «Освіта Кременчука на 2022-2025 роки», бо внесли до переліку додаткові заклади.

1. З документа відомо, що 93 млн грн виділяють на капітальні та поточні ремонти (реконструкції) у закладах освіти, зокрема:

  • покрівель — у школах №5, 8, 9, 12, 25, 26, 28, 30, 33, дитсадках № 41, 62, 64, 77, 78, 80, 5, 74, 82;
  • харчоблоків та їдалень — у школах № 2, 4, 8, 20,24, 28, дитсадках № 2, 46, 67;
  • санвузлів — у школах № 5, 8, 9, 20, 21, 23, 4, 6, 12, 17, 24, 30
  • систем опалення — у школі № 26, дитсадках № 1, 19, 50;
  • водопостачання, каналізації, електромереж — у школах № 6, 12, 23, 24;
  • спортивних залів — у школах № 3, 4, 26, 30, 33;
  • спортивних роздягалень — у школах № 3, 4, 26, 30, 33;
  • актових залів, музичних залів — у дитсадках № 57, 74;
  • капітальний ремонт окремих елементів будівлі дитсадка № 57;
  • будівництво сонячної мережевої електростанції для автономного (резервного) живлення будівлі у школі № 2;
  • реконструкція приміщення пральні з улаштування теплогенераторної з мережами забезпечення теплопостачання у дитсадку № 14;
  • будівництво газопостачання теплогенераторної у дитсадку № 14;
  • поточний ремонт з відновлення елементів благоустрою (доріжки) у школі № 6;
  • капітальний ремонт із заміни мереж протипожежного водопостачання у школі № 2;
  • капітальний ремонт із заміни дверних блоків у школі № 31.

2. Провести кронування та знесення аварійних дерев на територіях шкіл, дитсадків, закладів позашкільної освіти — 1,8 млн грн.

3. Виготовлення планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі відповідно до нормативів ДСТУ у школах, дитсадках, закладах позашкільної освіти — 100 тисяч грн.

4. Обладнати приміщення закладів освіти автоматичною пожежною сигналізацією та керування евакуацією людей — 20 млн грн:

  • у школах № 13, 18, 15 (другий корпус), 29, 14 (господарська будівля), 33 (господарська будівля);
  • у дитсадках №5, 13, 23, 24, 32, 41, 46, 50, 61, 62, 65, 70, 73, 80.

5. Обладнати в Міжшкільному ресурсному центрі та у школах кабінети цивільного захисту та безпеки життєдіяльності — 200 тисяч грн.

*Жирним виділені заклади, які додатково внесли у програму та затвердили на сесії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: zprz.city
Теги: ремонт школи дитячі садки фінансування кронування
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