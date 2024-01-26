У 2024 році на ремонти у закладах освіти Кременчука виділять 93 млн гривень

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 101

Крім того, 20 млн грн піде на пожежні сигналізації та майже 2 млн грн — на кронування дерев

У 2024 році з міського бюджету планують виділити додаткові кошти на потреби закладів освіти. На останньому засіданні сесії Кременчуцької міськради депутати затвердили зміни у Стратегічній програмі розвитку освіти «Освіта Кременчука на 2022-2025 роки», бо внесли до переліку додаткові заклади.

1. З документа відомо, що 93 млн грн виділяють на капітальні та поточні ремонти (реконструкції) у закладах освіти, зокрема:

покрівель — у школах № 5 , 8, 9, 12, 25, 26, 28, 30, 33, дитсадках № 41, 62, 64, 77, 78, 80, 5, 74, 82;

, 8, 9, 12, 30, 33, дитсадках № 41, 62, 64, 77, 78, 80, харчоблоків та їдалень — у школах № 2, 4, 8, 20,24, 28, дитсадках № 2, 46, 67;

санвузлів — у школах № 5, 8, 9, 20, 21, 23, 4, 6, 12, 17, 24, 30

систем опалення — у школі № 26, дитсадках № 1, 19, 50;

водопостачання, каналізації, електромереж — у школах № 6, 12, 23, 24;

спортивних залів — у школах № 3, 4, 26, 30, 33;

30, 33; спортивних роздягалень — у школах № 3, 4, 26, 30, 33;

30, 33; актових залів, музичних залів — у дитсадках № 57, 74;

капітальний ремонт окремих елементів будівлі дитсадка № 57;

будівництво сонячної мережевої електростанції для автономного (резервного) живлення будівлі у школі № 2;

реконструкція приміщення пральні з улаштування теплогенераторної з мережами забезпечення теплопостачання у дитсадку № 14;

будівництво газопостачання теплогенераторної у дитсадку № 14;

поточний ремонт з відновлення елементів благоустрою (доріжки) у школі № 6;

капітальний ремонт із заміни мереж протипожежного водопостачання у школі № 2;

капітальний ремонт із заміни дверних блоків у школі № 31.

2. Провести кронування та знесення аварійних дерев на територіях шкіл, дитсадків, закладів позашкільної освіти — 1,8 млн грн.

3. Виготовлення планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі відповідно до нормативів ДСТУ у школах, дитсадках, закладах позашкільної освіти — 100 тисяч грн.

4. Обладнати приміщення закладів освіти автоматичною пожежною сигналізацією та керування евакуацією людей — 20 млн грн:

у школах № 13, 18, 15 (другий корпус), 29, 14 (господарська будівля), 33 (господарська будівля);

у дитсадках №5, 13, 23, 24, 32, 41, 46, 50, 61, 62, 65, 70, 73, 80.

5. Обладнати в Міжшкільному ресурсному центрі та у школах кабінети цивільного захисту та безпеки життєдіяльності — 200 тисяч грн.

*Жирним виділені заклади, які додатково внесли у програму та затвердили на сесії.