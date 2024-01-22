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На ремонти двох спортзалів у школах Кременчука витратять ще понад 1,5 млн грн

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 343

 

Ремонти у спортзалах тривають роками, ними опікується скандальна будівельна фірма «Будмонтажпроект-17»

У 2024 році на завершення ремонтів спортивних залів у ліцеї №4 та гімназії № 26 місцева влада виділяє 1 млн 824 тис. Відповідне рішення затвердили на сесії міської ради Кременчука 19 січня.

Ремонтами спортивних залів в обох навчальних закладах опікується фірма будівельника Сергія Галати «Будмонтажпроект-17», яка фігурувала у кримінальних справах. Зазначимо, роботи у ліцеї №4 тривають з 2018 року. Як вказано в Prozorro, востаннє ліцей замовляв капітальний ремонт спортзалу у 2021 році на майже 1 млн грн. Термін дії договору обидві сторони продовжили до 31 грудня 2023 року.

Ремонт у гімназії №26 триває з 2019 року. Аналогічно, як і з ліцеєм №4, гімназія востаннє замовляла послуги з ремонту спортзали у 2021 році. Договір з «Будмонтажпроект-17» уклали майже на 1 млн грн.

Що відомо про діяльність підприємця Сергія Галати

З 2017 та 2019 року правоохоронці розслідують дві кримінальні справи про можливе привласнення та розтрату КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та ПП «Будмонтажпроект-17», а також пов’язаних з Сергієм Галатою фірм ПП «Будівельний дім «Будівництво», ТОВ «Легбудпроект». Підрядники займались міським парком культури і відпочинку «Придніпровський». (І черга) та будівництвом пішохідної доріжки в районі житлових будинків № 40-а,42-а,44-а по вул. Правобережній.

Наприкінці 2022 року для ПП «Будмонтажпроект-17» продовжили дію договору на поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» (замовник — КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», ціна — 4,3 млн гривень). 

Будівельна фірма займалась поліпшенням Міський сад у Кременчуці за 4,3 млн грн.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне
Теги: спортзал ліцей № 4 гімназія №26
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