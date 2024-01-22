28 січня кременчужан навчать проводити серцево-легеневу реанімацію (афіша)

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 158

У неділю, 28 січня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе лекцію та практичні навчання з теми: Серцево-легенева реанімація.

Початок о 14.00. Триватиме захід 3,5 - 4 години.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена! Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Будуть теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Пишіть у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою мати:

2 пари гумових рукавичок;

2 бинти марлеві 7×14 см;

1 Еластичний бинт (можна узяти, як додатковий).

Нагадаємо, нещодавно Роман провів тренінги з першої допомоги при невідкладних станах та зупинки кровотеч.