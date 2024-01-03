7 січня кременчужан навчать надавати першу допомогу при невідкладних станах

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У неділю, 7 січня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе лекцію та практичні навчання з теми: Невідкладні стани. Втрата свідомості, інсульт, судомний напад, термічні опіки.

Початок об 11.00. Триватиме захід 2 години.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена! Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою мати: