Конфлікти з керівництвом: кременчуцький суд покарав матроса за дезертирство

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 706

Обвинувачений також раніше мав судимість за крадіжку

28 грудня Кременчуцький районний суд виніс вирок матросу гранатометнику за фактом дезертирства. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначено, що військовий самовільно полишив службу 8 квітня, затримали чоловіка вже наприкінці червня на центральному ринку в Черкасах. За словами обвинуваченого, свою службу він полишив через постійні непорозуміння та конфлікти з керівництвом військової частини.

Вказано, що матроса характеризують, як посереднього військовослужбовця, який має низькі морально-психологічні якості та не здатен критично оцінювати свою діяльність. Обвинувачений також раніше мав судимість за крадіжку.

Чоловік отримав 5 років позбавлення волі.