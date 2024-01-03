Водохреще у 2024 році: нова дата та чому це свято вважається одним з найважливіших у християн

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 1 251

За новим церковним календарем, на який Православна церква України (ПЦУ) перейшла з 1 вересня, велике релігійне свято Водохреща українці будуть відзначати 6 січня замість 19-го.

Це свято присвячене хрещенню Ісуса Христа у річці Йордан., яке стало великою духовною подією.

Історія свята

За біблійною легендою, коли Ісусу Христу виповнилося 30 років, він прийшов до Іоана Хрестителя, щоб прийняти хрещення у водах Йордану.

Пророк Іоан розуміючи, що перед ним Спаситель, відмовляє Ісуса та говорить, що він не гідний хрестити Сина Божого, адже є простою людиною. Але Христос відповів йому, що «треба виконати нам усяку правду».

Отже, Ісус увійшов у Йордан, занурився в нього та вийшов з води. Після цього Іоану було видіння, що на Ісуса Христа зійшов Дух Святий у вигляді голуба, а голос Бога сказав: «Це син мій улюблений, у ньому моє благовоління».

Хрещення Ісуса Христа у Йордані має велике духовне значення для християн. Воно вказує на початок служби Ісуса по спасінню людей та прийняття нам цієї місії.

На підставі цих біблійних подій християнська церква встановила свято Водохреща. Воно є одним з найстаріших і найважливіших християнських свят, що відзначається у багатьох церковних традиціях.

На Йордана християни освячують воду, яка є головним символом цього свята. Віряни вважають, що в цей день свячена вода має цілющі властивості й нею можна вилікуватись від багатьох хвороб. Тому її зберігають увесь рік та вона не псується.

Хресна хода у Кременчуці

У Кременчуці 6 січня на Хрещення Господнє відбудеться Хресна хода, маршрут якої розпочнеться від Свято-Миколаївського кафедрального собору до річкового вокзалу. Початок запланований на 12.30. Завершиться хода Великим водосвяттям на річці Дніпро в районі річкового вокзалу.