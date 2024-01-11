14 січня кременчужан навчать зупиняти різні види кровотеч – набір другої групи (афіша)

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У неділю, 14 січня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе лекцію та практичні навчання з теми: Зупинка кровотеч. Не критичні, критичні, тампонування рани.

Нині триває набір другої групи.

– Оскільки на тренінг 14 січня на 11.00 набрана уся група, відкриваю набір у групу на 14.00, – повідомив Роман Бутрімов.

Початок о 14.00. Триватиме захід 2 години 30 хвилин.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена! Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою мати:

2 пари гумових рукавичок;

2 бинти марлеві 7×14 см;

1 Еластичний бинт (можна узяти, як додатковий).

Нагадаємо, 7 січня Роман провів тренінг з першої допомоги при невідкладних станах.