На Кременчуччині відзначили День Соборності України

Сьогодні, 22 січня, в Омельницький тергромаді Кременчуцького району відзначили День Соборності України. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
Цього дня біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулися урочистості.
У заході взяли участь представники районної влади, територіальної громади та громадськість.
Нагадаємо, що у Кременчуці в День Соборності України також вшанували пам'ять захисників української державності.
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