Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Фотоколекція

У Кременчуці в День Соборності України вшанували пам'ять захисників української державності

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 99

 

Місцева влада та жителі Кременчука принесли квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку та пам'ятного знака Героям Небесної Сотні

22 січня щороку українці відзначають День Соборності. З цієї нагоди у Кременчуці представники місцевої громади та жителі міста вшанували пам’ять тих, хто у різні часи виборював українську державність, та поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку та пам’ятного знака Героям Небесної Сотні.

Фотокор «Кременчуцького Телеграфа» Артем Коваленко зробив фоторепортаж цієї події.

Саме 22 січня, 106 років тому, українці проголосили незалежність своєї держави і створили Українську Народну Республіку. А за рік у цей же день був украдений Акт Злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Фактично об'єднання республік УНР і ЗУНР не відбулося, але сам процес проголошення позначився на політичній ситуації в країні.

З історії відзначення Дня Соборності України

Вперше свято відзначали у 1999 році, як памʼять про «велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави».

У 2011 році його скасували, пропонуючи українцям обʼєднати два свята: День Свободи та День Соборності. 

Повернулося відзначення Дня Соборності України у 2014 році.

Фото: Артем Коваленко
0
Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Джерело відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук День Соборності України Тарас Шевченко Небесна сотня покладання квітів
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх