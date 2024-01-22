У Кременчуці в День Соборності України вшанували пам'ять захисників української державності

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22 січня щороку українці відзначають День Соборності. З цієї нагоди у Кременчуці представники місцевої громади та жителі міста вшанували пам’ять тих, хто у різні часи виборював українську державність, та поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку та пам’ятного знака Героям Небесної Сотні.

Фотокор «Кременчуцького Телеграфа» Артем Коваленко зробив фоторепортаж цієї події.

Саме 22 січня, 106 років тому, українці проголосили незалежність своєї держави і створили Українську Народну Республіку. А за рік у цей же день був украдений Акт Злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Фактично об'єднання республік УНР і ЗУНР не відбулося, але сам процес проголошення позначився на політичній ситуації в країні.

З історії відзначення Дня Соборності України

Вперше свято відзначали у 1999 році, як памʼять про «велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави».

У 2011 році його скасували, пропонуючи українцям обʼєднати два свята: День Свободи та День Соборності.

Повернулося відзначення Дня Соборності України у 2014 році.