За минулий тиждень у Кременчуці народилося 38 малюків

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 98

На минулому тижні, із 15 до 21 січня, у Кременчуці народилося 38 малюків. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Серед новонароджених дівчаток 18, а хлопчиків — 20.

У Кременчуцькому перинатальному центрі народилося 29 малюків — 14 хлопчиків та 15 дівчаток.

Ще 9 діток з’явилися на світ у пологовому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» — 6 хлопчиків та 3 дівчинки.

Нагадаємо, попереднього тижня у Кременчуці дівчаток народилося майже втричі більше за хлопчиків — 20 проти 7.