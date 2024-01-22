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Надзвичайні новини

Під час пожежі у Кременчуці загинула людина

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 214

 

За попередньою інформацією, пожежа сталася внаслідок необережного куріння

21 січня близько 21.58 у Кременчуці на вулиці Гійома Боплана горів житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

О 22.32 рятувальники пожежу локалізували, а о 23:50 — ліквідували.

Під час гасіння вогню в одній із кімнат будинку надзвичайники знайшли тіло чоловіка.

Вогонь знищив частину меблів у будинку та дерев’яне вікно, закоптив стіни, стелю та речі у будинку.

Пожежу гасили 6 рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві пожежні машини.

За попередньою інформацією рятувальників, займання сталося внаслідок необережного куріння.

Нагадаємо, минулого тижня на Лубенщині у пожежі загинув чоловік.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
Теги: Кременчук пожежа загиблий ДСНС
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