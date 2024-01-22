Під час пожежі у Кременчуці загинула людина

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За попередньою інформацією, пожежа сталася внаслідок необережного куріння

21 січня близько 21.58 у Кременчуці на вулиці Гійома Боплана горів житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій. О 22.32 рятувальники пожежу локалізували, а о 23:50 — ліквідували. Під час гасіння вогню в одній із кімнат будинку надзвичайники знайшли тіло чоловіка. Вогонь знищив частину меблів у будинку та дерев’яне вікно, закоптив стіни, стелю та речі у будинку. Пожежу гасили 6 рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві пожежні машини. За попередньою інформацією рятувальників, займання сталося внаслідок необережного куріння. Нагадаємо, минулого тижня на Лубенщині у пожежі загинув чоловік.







Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області

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