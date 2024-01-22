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Надзвичайні новини, Війна

Скільки ухилянтів зупинили на блокпосту в Кременчуці та чому знизилась кількість вечірніх злочинів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 601

 

На вулицях Кременчука кількість злочинів, вчинених ввечері, сильно знизилась — що на це вплинуло

За 2023 рік на одному з блокпостів Кременчука зупинили 18 громадян, яких розшукувало ТЦК. Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки керівника патрульної поліції Кременчука Максим Журба 18 січня на сесії міської ради.

Крім того, за словами начальника Кременчуцького райуправління поліції Олександра Холондовича, на вулицях міста кількість вечірніх злочинів значно знизилась — на це вплинуло патрулювання поліції разом з представниками ТЦК.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» з’ясовував, хто надає доручення поліції щодо розшуку ухилянтів та що відбувається після того, як встановлюється їх місцеперебування.

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Автор: Тетяна Криничка
Теги: ухилянти розшук ТЦК та СП
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