Ольга Буяджи: «З пензлем в руках, з ніжністю в серці»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 180

Ми поспілкувалися з художницею про її творчий шлях й про те, що намальовано на картинах

У читальній залі філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки у неділю, 21 січня, відбулася творча зустріч з художницею Ольгою Буяджи, а також презентація виставки її картин «З пензлем в руках, з ніжністю в серці». Мисткиня представила цикл художніх робіт «Мандри з аквареллю», які вона написала, подорожуючи країнами світу.

Ольга — харків’янка, яка наразі мешкає у Світловодську. Місце життя жінка змінила, як і багато харків’ян, 24 лютого 2022 року.

Прокинувшись під звуки вибухів, художниця подумала про те, що в неї багато незавершеної роботи, й вона має виконати свої зобов’язання по проєкту, яким займається. Тому в перший день повномасштабного вторгнення поїхала на Кіровоградщину до друзів, й вже другий рік милується природою центральної України й переносить на папір мальовничі куточки нашого краю.

Малювання — з дитинства

Ольга народилася у Харкові у родині інженерів. Її батько дуже добре малював ілюстрації, які збирав в альбоми. Також він малював стінгазети: на роботу, у школу, на дні народження. Саме тоді в Ольги зароджувалася любов до пензлика, до фарб. Дівчина дивилась, як малює батько, й намагалася повторювати за ним. Але художницею не планувала бути, мабуть, тому й в художню школу не ходила.

Оля планувала бути або інженером, або вчителькою математики, але одна знайома, побачивши її малюнки, запропонувала йти на художньо-графічне відділення.

Закінчивши навчання, Ольга Буяджи працювала керівницею шкільних гуртків, вчителькою, а потім після закінчення курсів, протягом десяти років була дизайнеркою на фірмі «Мастерпак».

Але одного дизайну Ользі було замало, тому кожні вихідні з подругою вони виїжджали на пленерні замальовки. А коли приходила відпустка, майже весь вільний час мисткиня присвячувала малюванню.

— Це були пейзажі. Ми виїжджали за місто, ставили стільчик та просто малювали касу харківської природи. Активно малювати у відпустці я почала під час походів. Ми часто сплавлялися на байдарках, ходили гори, потім я в Європу їздила багато. Моя перша закордонна поїздка була в Італії — я брала участь у пленері, потім була Франція й міські пейзажі. Більша частина робіт написана у поїздках. Вони особливо дорогі, тому що це ще й спогади про приємно проведений час, — розповідає художниця.

На професійний рівень

Ольга весь час навчалася. Вона проходила курси, брала майстер-класи, а після того, як потрапила в спілку аквалеристів України, почала ще більш відточувати свою майстерність.

Після фестивалю аквалеристів, який проходив у Харкові у 2021 році, Ольгу запросили у Чернівці, де вона познайомилася зі старшим складом художників, справжніми зірками мистецтва, у яких брала майстер-класи та вчилася на їх досвіді.

Повномасштабне вторгнення все змінило. І хоч Ольга переїхала до Світловодська й закінчила проєкт, над яким працювала, планувати на майбутнє було важко. Але талановиту художницю вже помітили й запросили спочатку в Гданськ взяти участь у виставці, гроші від якої направляли на допомогу потерпілим сім’ям. Потім була Польща, Італія, інші країни. А також нові проєкти, нові роботи.

Ольга перейшла на інший рівень — тепер в роботі використовувала більший формат паперу, інші фарби. Її тематичні картини виконані в акварельній техніці. Це як правило, пейзажі, бо художниця цінує можливість сприйняти та передати енергію природи. Нещодавно вона почала малювати ще й квіти. Всі її роботи говорять про любов до землі, до квітів, до насичених кольорів.

Зараз картини пані Ольги знаходяться в Україні та за її межами: в Польщі, Чорногорії, Франції, Італії, Хорватії.

На виставці картин

Під час презентації, яка відбулася у читальній залі філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки, художницю вітали чисельні гості.

На зустрічі були присутні поціновувачі таланту мисткині, а також кременчуцькі художники — Юлія Ульянова, Сергій Брильов, Борис Сердюк.

Атмосферності та емоційності заходу додали виступи вокального дуету «Stars» у складі Світлани Бичової та Олени Корягіної.

Ольга від щирого серця подякувала всім, хто прийшов на захід, й підкреслила, що «попри те, в якому місті ми зараз живемо, всі ми, вся Україна — це одна велика родина, тому у нас у всіх є можливість милуватися її красою та чудовою природою».

Виставка продовжує працювати. Відвідати її може кожен охочий.