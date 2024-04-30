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Юні музиканти з Горішніх Плавнів підкорили столицю

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 144 Партнерський проєкт

 

Творче змагання проходило онлайн у два тури

Вихованці музичної школи Горішніх Плавнів стали переможцями та призерами XII Міжнародного конкурсу «Київський колорит». Творче змагання проходило онлайн у два тури 29-31 березня. Про здобутки юних музикантів повідомляє видання «Хроніки тижня».

За рішенням конкурсного журі перше місце здобули першокласниця Маргарита Бережнюк (викладачка Ірина Кириченко) та четвертокласниця Анжеліка Сахно (викладачка Юлія Головня). Конкурсантки виконали сюїту «Зоопарк» Германа Галиніна та «Танцювальну» Андрія Штогаренка, Сонатину D-dur, Ор. 36 No 6, 1 ч. Муціо Клементі та «Бабусю Ягусю» Лариси Іваненко.

Також перше місце здобув інструментальний ансамбль «Гран-прі» у складі Жанни Фоміної, Єлизавети Ружанкової та Наталі Афанасьєвої з творами «Молитва» Девіда Фостера та «Концерт для двох скрипок» ре мінор 1-2 частини Антоніо Вівальді. Друге місце посіли учениця четвертого класу Мілана Лагно викладачки Олени Шашиної, шестикласниця Ульяна Абазід викладачки Ірини Завалій, учениця третього класу Софія Коваленко (викладачка Валентина Никонова, концертмейстерка Тетяна Зінич). Вони виконали Сонатину Фрідріха Кулау та «Космос» Міри Шентюрк, Преамбулу d-moll Йоганна Себастьяна Баха та «Неспокійне листя» Таміли Ростимашенко, варіації на тему української народної пісні «Ой, вербо, вербо» a-moll Людмили Шукайло та «Менует пажів» Ежена Боззи.

Крім того, друге місце посіли восьмикласниця Єлизавета Ружанкова (викладачка Жанна Фоміна, концертмейстерка Наталя Афанасьєва) та шестикласниця Софія Каюкова (викладачка Юлія Головня) з творами «Ескіз у молдавському стилі» Левка Колодуба та «Чакона» Томазо Антоніо Віталі, Соната фа мажор, 1 ч. Йозефа Гайдна та «Токата-прелюдія» Павла Захарова.

Третє місце здобули учень шостого класу Максим Яцина (викладачка Світлана Работнова, концертмейстерка Юлія Головня) та вихованка підготовчого класу Марія Коваленко (викладачка Ірина Завалій). Вони виконали «Концерт» a-moll, 1 ч. Антоніо Вівальді та «Елегію» Миколи Лисенка, Варіації на тему «Сіра киця» Віктора Вітліна та українську народну пісню «Ой на горі тай женці жнуть» в обробці Людмили Жульєвої.

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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні музична школа
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