У Горішніх Плавнях в аварії травмувалась велосипедистка

29 квітня у Горішніх Плавнях автомобіль Skoda Octavia збив велосипедистку. Внаслідок аварії жінка травмувалась. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.
Жінку ушпиталили. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.
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