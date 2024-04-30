Дамба Кременчуцької ГЕС будувалася з розрахунком витримати ядерний удар — чи є загроза підтоплення

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 450 Коментарів: 1

Рівень води у Дніпрі біля Кременчука 30 квітня трохи піднявся, але загрози підтоплення немає

Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука сьогодні трохи зріс — станом на ранок 30 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81,17 метра, у нижньому — 65,95 метра. Для порівняння, учора, 29 квітня, рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі складав 81.24 метри, у нижньому — 65,72 метра. Тобто за день, в районі Кременчука рівень води у Дніпрі підвищився на 23 см.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Рівень води заходиться в межах норми й коливається залежно від роботи ГЕС Дніпровського каскаду. Сподіваємося, що весняний паводок пройде без підтоплень, — зазначив він.

Відповідаючи на питання журналістів, щодо фейкових повідомлень про можливу евакуацію населення через катастрофічне затоплення внаслідок російських обстрілів дамби Кременчуцької ГЕС, Олег Лєднік порекомендував користуватися лише офіційними джерелами інформації та не довіряти фейкам.

Він розповів, що два тижні тому у РВА провели нараду з представниками ГЕС, ДСНС, територіальних громад, на якому обговорили усі питання щодо весняного паводка.

— Жодних загроз немає. Не вірте ніяким фейкам. Дамба Кременчуцької ГЕС будувалася у 60-ті роки з розрахунку витримати прямий ядерний удар. Тож, ніякі ракети її зруйнувати не зможуть. Але у разі потреби, усі наші служби готові до роботи під час виникнення екстрених ситуацій. Є відповідний план і все відпрацьовано до автоматизму. Проте, ще раз підкреслюю, жодних загроз немає, — зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, 28 квітня у соцмережах розповсюджується повідомлення нібито від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у якому йшлося про проведення евакуації у Кременчуцькому районі через ймовірні ракетні обстріли ГЕС. Рятувальники Полтавщини запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це вони повідомили на своїй Facebook-сторінці 28 квітня.

На початку квітня на Кременчуцькому водосховищі відбулось комісійне обстеження берегової лінії у зв’язку з різким підвищенням рівня води, що створило складну ситуацію в районі села Мозоліївка. Члени комісії прийшли до висновку, що підвищення рівня води загрожує руйнуванням дамб та підтопленням сіл на узбережжі Кременчуцького водосховища.

Також в кінці березня КРВА попереджала, що у Кременчуці проведуть тактичні навчання допоможуть відпрацювати оперативні дії у разі розливу Дніпра.