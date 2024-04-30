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Бізнес/Робота

Компанія Ferrexpo серед найбільших донаторів на гуманітарну підтримку України — NV

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 135 Новини компаній

 

Компанія спрямувала 955 млн грн на потреби ЗСУ та відновлення громад у 12 областях України

Видання NV оприлюднило перелік найбільших приватних компаній, бізнес-груп та фондів, які надали найбільше допомоги для ЗСУ та на гуманітарні потреби впродовж двох років війни. Загалом 55 компаній задонатили на суму майже 59 млрд грн.

Так, серед компаній галузі FMCG та фармвиробників відзначили допомогу з боку «Coca Cola», з переліку приватних банків найбільше задонатив «РайффайзенБанк». У рейтингу компаній металургійного комплексу перше місце посіла компанія Ferrexpo.

Залізорудна компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині від початку повномасштабного вторгнення створила Гуманітарний фонд, через який уже спрямувала 955 млн грн на потреби ЗСУ та відновлення громад у 12 областях України, що найбільше постраждали від ворожих атак.

«У складні часи бізнес допомагає ще більше. Зараз підтримка ЗСУ й громад, які у зв’язку з повномасштабним вторгненням опинилися в складній ситуації, — в пріоритеті Ferrexpo», — наголосила Ольга Мокра, начальниця відділу проєктів корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні.
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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo благодійність
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