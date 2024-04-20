Підвищення рівня води загрожує руйнуванням дамб та підтопленням сіл на узбережжі Кременчуцького водосховища — комісія

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 501 Коментарів: 1

Торік на Полтавщині розпочали значні роботи з укріплення берега Кременчуцького водосховища, які включали будівництво захисної дамби. Вона розрахована на підтримання конкретного рівня води, встановленого в проєктних документаціях, однак подальше підняття рівня води загрожує руйнуванням берегової лінії та підтопленням прибережних територій

На минулому тижні на Кременчуцькому водосховищі відбулось комісійне обстеження берегової лінії у зв’язку з різким підвищенням рівня води, що створило складну ситуацію в районі села Мозоліївка. Про це у Фейсбуці повідомив Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Торік на Полтавщині розпочали значні роботи з укріплення берега Кременчуцького водосховища, які включали будівництво захисної дамби. Вона розрахована на підтримання конкретного рівня води, встановленого в проєктних документаціях, і спрямована на запобігання ерозії берегової лінії та захист населених пунктів та інфраструктури від підтоплення.

Зокрема, проєктні розрахунки передбачали, що нормальний підпертий рівень води в водосховищі має бути на відмітці 81,00 метра над рівнем моря (мБС). Такий рівень був обраний як оптимальний для захисту від нагону вітрових хвиль та інших природних факторів, що можуть призвести до катастрофічних наслідків.

Однак, існують занепокоєння щодо потенційного перевищення цього рівня, особливо з огляду на недавні метеорологічні умови та зміни клімату, які можуть спричинити непередбачуване зростання рівня води. Фактичне форсування рівня води до 81,35 мБС призведе до руйнування берегоукріплення та загрожує подальшим руйнуванням берегової лінії та підтопленням прибережних територій.

За інформацією Градизької селищної громади, у 2022-2023 роках подібне підвищення рівня води до 81,30-81,40 мБС спричинило підтоплення територій Градизької селищної ради, зокрема рибоприймального пункту і доріг, часткове руйнування Оболонської захисної дамби, а також затоплення земельних ділянок і житлових будинків в Кагамлику та Шушвалівці.