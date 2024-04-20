Торік на Полтавщині розпочали значні роботи з укріплення берега Кременчуцького водосховища, які включали будівництво захисної дамби. Вона розрахована на підтримання конкретного рівня води, встановленого в проєктних документаціях, однак подальше підняття рівня води загрожує руйнуванням берегової лінії та підтопленням прибережних територій
На минулому тижні на Кременчуцькому водосховищі відбулось комісійне обстеження берегової лінії у зв’язку з різким підвищенням рівня води, що створило складну ситуацію в районі села Мозоліївка. Про це у Фейсбуці повідомив Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.
Торік на Полтавщині розпочали значні роботи з укріплення берега Кременчуцького водосховища, які включали будівництво захисної дамби. Вона розрахована на підтримання конкретного рівня води, встановленого в проєктних документаціях, і спрямована на запобігання ерозії берегової лінії та захист населених пунктів та інфраструктури від підтоплення.
Зокрема, проєктні розрахунки передбачали, що нормальний підпертий рівень води в водосховищі має бути на відмітці 81,00 метра над рівнем моря (мБС). Такий рівень був обраний як оптимальний для захисту від нагону вітрових хвиль та інших природних факторів, що можуть призвести до катастрофічних наслідків.
Однак, існують занепокоєння щодо потенційного перевищення цього рівня, особливо з огляду на недавні метеорологічні умови та зміни клімату, які можуть спричинити непередбачуване зростання рівня води. Фактичне форсування рівня води до 81,35 мБС призведе до руйнування берегоукріплення та загрожує подальшим руйнуванням берегової лінії та підтопленням прибережних територій.
За інформацією Градизької селищної громади, у 2022-2023 роках подібне підвищення рівня води до 81,30-81,40 мБС спричинило підтоплення територій Градизької селищної ради, зокрема рибоприймального пункту і доріг, часткове руйнування Оболонської захисної дамби, а також затоплення земельних ділянок і житлових будинків в Кагамлику та Шушвалівці.
Завдяки коштам Державного бюджету та обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, з 2011 по 2023 рік було побудовано і введено в експлуатацію 500 метрів берегоукріплення біля старого кладовища в Мозоліївці та виконано роботи по влаштуванню захисних споруд на ділянках берега загальною довжиною близько 800 метрів.
За підсумками обстеження комісія прийняла рішення щодо необхідних заходів для мінімізації наслідків подальшого підняття рівня води та забезпечення безпеки прибережних територій.
19 квітня голова Градизької селищної тергромади оприлюднив відео укріплення берегової лінії:
19 квітня Укргідрометцентр повідомив про небезпечні гідрологічні явища 18-23 квітня. За інформацією метеорологів, внаслідок підвищеної водності річки Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській області.
І рівень небезпеки — жовтий.
Нагадаємо, що 18 квітня Кременчуцька райвійськадміністрація сповістила, що рівень води у Дніпрі в межах норми й загрози підтоплення немає. Однак паводок очікували у Кременчуці ще 8 березня.
Також в кінці березня КРВА попереджала, що у Кременчуці проведуть тактичні навчання допоможуть відпрацювати оперативні дії у разі розливу Дніпра.
Торік рівень води у Дніпрі у межах Кременчуцького району почав підніматися у квітні. Внаслідок підтоплення у деяких районах Кременчука спливло сміття. Минулорічну повінь екологи називали найбільшою за останні 50 років — вода у Дніпрі піднялася на 60-80 м над рівнем моря.
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