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Топ новина, Надзвичайні новини, Кременчук

Вода у Дніпрі піднімається: підтоплює Горішні Плавні та дачні кооперативи під Кременчуком (доповнюється)

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 690

 

У Горішніх Плавнях за останні 12 годин рівень води піднявся на 35 см

Вранці 15 квітня до рятувальників надійшло сповіщення про те, що в дачному кооперативі «Політ» під Кременчуком, жінка, яка не розмовляє, вийшла на зв’язок з подругою та через смс повідомила, що її двір затопило й вона не може вийти з будинку. З цього ж кооперативу надійшов ще один виклик від літнього подружжя.

На порятунок громадян виїхали начальник 16 державної пожежно-рятувальної частини з особовим складом. Рятувальники допомогли постраждалим зібрати речі, одягнули на них гумові заброди та евакуювали до безпечного місця.

 

З підтопленої дороги кооперативу на проїжджу частину відбуксували один легковий автомобіль.

Про інші загрози життю людей у зв’язку з підтопленням до Кременчуцького районного управління ДСНС станом на 11.00 повідомлень не надходили виклики.

Водночас у Горішньоплавнівській громаді влада звернулася до мешканців з повідомленням, що у зв'язку з неможливістю повного контролю гідротехнічними спорудами ситуації внаслідок весняної повені, відбувається підвищення рівня води в Дніпрі. 

 

- Можливе виникнення нештатних ситуацій у громаді. Вода продовжує прибувати. За останні 12 годин рівень води піднявся на 35 см.

Прохання всім підготувати достатній запас води для пиття та господарських потреб, - йдеться у повідомленні.

Якщо є вас є фото та відео з підтоплень присилайте їх «Кременчуцькому Телеграфу».

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Новина доповнюється...

Доповнено 11.23.

З Чикалівки передають, що на дачах усі ями повні води. У декого погреби вже також заповнені водою.

Мешканка з Садків повідомляє, що вода дійшла вже до самого їхнього забору.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
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