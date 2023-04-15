Вода у Дніпрі піднімається: підтоплює Горішні Плавні та дачні кооперативи під Кременчуком (доповнюється)

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 690

У Горішніх Плавнях за останні 12 годин рівень води піднявся на 35 см

Вранці 15 квітня до рятувальників надійшло сповіщення про те, що в дачному кооперативі «Політ» під Кременчуком, жінка, яка не розмовляє, вийшла на зв’язок з подругою та через смс повідомила, що її двір затопило й вона не може вийти з будинку. З цього ж кооперативу надійшов ще один виклик від літнього подружжя.

На порятунок громадян виїхали начальник 16 державної пожежно-рятувальної частини з особовим складом. Рятувальники допомогли постраждалим зібрати речі, одягнули на них гумові заброди та евакуювали до безпечного місця.

З підтопленої дороги кооперативу на проїжджу частину відбуксували один легковий автомобіль.

Про інші загрози життю людей у зв’язку з підтопленням до Кременчуцького районного управління ДСНС станом на 11.00 повідомлень не надходили виклики.

Водночас у Горішньоплавнівській громаді влада звернулася до мешканців з повідомленням, що у зв'язку з неможливістю повного контролю гідротехнічними спорудами ситуації внаслідок весняної повені, відбувається підвищення рівня води в Дніпрі.

- Можливе виникнення нештатних ситуацій у громаді. Вода продовжує прибувати. За останні 12 годин рівень води піднявся на 35 см. Прохання всім підготувати достатній запас води для пиття та господарських потреб, - йдеться у повідомленні.

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Доповнено 11.23.

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