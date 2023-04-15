Поліція встановлює обставини пожежі у Градизьку на Кременчуччині, внаслідок якої загинула жінка

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Сьогодні,15 квітня, близько 5.00, до поліції Полтавщини надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася у приватному будинку в селищі Градизьк Кременчуцького району. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, медики та рятувальники. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

- У будинку, де сталася пожежа, правоохоронці виявили власницю оселі, 1981 року народження. Жінку негайно передали медикам, які одразу розпочали реанімаційні заходи. На жаль, врятувати місцеву мешканку не вдалося. Вона померла в кареті швидкої допомоги, - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.