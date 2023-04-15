Поліція встановлює обставини пожежі у Градизьку на Кременчуччині, внаслідок якої загинула жінка

Сьогодні,15 квітня, близько 5.00, до поліції Полтавщини надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася у приватному будинку в селищі Градизьк Кременчуцького району. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, медики та рятувальники. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
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