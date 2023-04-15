У Кременчуці на ремонт споруд цивільного захисту та електромереж санаторію виділили понад 2 млн грн

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На черговому засіданні ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яке відбулося 13 квітня, депутати затвердили два рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади для КЖЕП «Автозаводське». На проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту на Правобережжі виділено 814 тисяч гривень, а на капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання будівлі оздоровчого комплексу «Славутич» - 935 тисяч гривень.

Третє рішення передбачає виділення КП «Благоустрій Кременчука» майже 286 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та облаштування найпростішого укриття по вулиці Левка Лук’яненка.