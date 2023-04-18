Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука дещо піднявся, але ситуація — під контролем

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Рівень води у верхньому б’єфі* станом на ранок 18 квітня склав 81,2 метра, у нижньому — 67,1 метра. Для порівняння — станом на 14.00 17 квітня верхній рівень складав 81,3 метра, нижній — 66,8 метра. Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

— Параметри весняної повені — у межах норми, ситуація контролюється службами, — сказав Олег Лєднік. — Надалі можливі коливання води, але загрози ще більшого підтоплення немає.

Він зазначив, що станом на ранок частково підтопленими залишаються території Самусіївки, Кам’яних Поток, Чечелевого, Редут, Кривушів. Це близько 620 присадибних ділянок, 107 домогосподарств та два будинки. У евакуації людей з 15 квітня необхідності немає.

— Усі служби готові впоратися із ситуацією у разі погіршення ситуації. Якщо громадянам потрібна допомога, можна звертатися до ДСНС за телефоном 101, — додав він.

Водночас «чужа вода» до Кременчука ще не дійшла. Олег Лєднік зазначив, що вона зараз лише у Києві. Та нагадав, що такий рівень води спостерігали у місті близько 50 років тому.

Вчора ми повідомляли, що повінь у Кременчуцькому районі сталася внаслідок природних процесів: велика кількість талої води та підземні води з низин Білорусі та Росії потрапили у річку Дніпро. Однак ситуація — нормальна контрольована. Зараз Кременчуцька ГЕС, як і весь каскад водосховищ, працює в штатному режимі. На ГЕС відкрито три стулки для пропуску води — четверту відкривати поки що не планують.

Повінь у Кременчуці: «чужа вода» прибуватиме ще тиждень

*Б’єф — ділянка річки біля шлюзу чи греблі. Ділянка, розташована вище греблі — верхній б'єф, нижче — нижній б'єф.