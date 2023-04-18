Переселенці у Кременчуці можуть отримати допомогу у 6 660 грн для кожного члена сім’ї

Переселенці можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги у 6 660 грн для кожного члена сім’ї (до 4-х членів в сім’ї разом із представником) від «Карітас Полтава». Про це повідомили у Кременчуцькій міськраді.
Зареєструватись у Кременчуці можна 18 та 21 квітня з 10.00 до 16.00 за адресою: проспект Свободи, 130.
Критерії відбору (ВПО, що підпадають хоча б під один з шести критеріїв вразливості):
Допомога належить ВПО, зареєстрованим після 24 лютого 2022 року, які не отримували допомогу 6 660 грн та 16 200 грн (на оплату комунальних послуг) від благодійного фонду «Карітас Полтава».
ВПО або представник подає оригінали документів на себе або на себе та членів своєї родини (до 4-х членів в сім’ї разом із представником):
Адреса офісу: Полтава, вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Номер для довідок: 050 346 48 81.
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