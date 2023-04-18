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Переселенці у Кременчуці можуть отримати допомогу у 6 660 грн для кожного члена сім’ї

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 356

 

Допомогу надає благодійний фонд «Карітас Полтава»

Переселенці можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги у 6 660 грн для кожного члена сім’ї (до 4-х членів в сім’ї разом із представником) від «Карітас Полтава». Про це повідомили у Кременчуцькій міськраді.

Зареєструватись у Кременчуці можна 18 та 21 квітня з 10.00 до 16.00 за адресою: проспект Свободи, 130.

Критерії відбору (ВПО, що підпадають хоча б під один з шести критеріїв вразливості):

  • особа з інвалідністю;
  • особа має важке захворювання;
  • самотня людина поважного віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
  • самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;
  • багатодітні родини (три чи більше неповнолітніх дітей);
  • вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Допомога належить ВПО, зареєстрованим після 24 лютого 2022 року, які не отримували допомогу 6 660 грн та 16 200 грн (на оплату комунальних послуг) від благодійного фонду «Карітас Полтава».

ВПО або представник подає оригінали документів на себе або на себе та членів своєї родини (до 4-х членів в сім’ї разом із представником):

  • паспорт (оригінал);
  • ідентифікаційний код (оригінал), навіть для дітей;
  • довідка ВПО;
  • рахунок ІBAN лише заявника;
  • документи, що підтверджують критерій вразливості.

Адреса офісу: Полтава, вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Номер для довідок: 050 346 48 81.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: переселенці ВПО допомога матеріальна допомога благодійний фонд Карітас Полтава
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