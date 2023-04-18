17 квітня у Кременчуці у 52 людей виявили COVID-19, одна жінка померла від цієї хвороби

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Вчора, 17 квітня, в місті зареєстрували 52 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли 23 жінки віком від 20 до 84 років, 19 чоловіків віком від 20 до 85 років, 8 дітей віком від 2 до 17 років та дві дитини першого року життя. З уперше виявлених випадків захворювання 43 пацієнти перебувають під наглядом сімейних лікарів, 9 – лікуються в інфекційних шпиталях.

На стаціонарному лікуванні в інфекційних шпиталях перебувають 33 пацієнти. За добу одужало 95 пацієнтів. На жаль, померла жінка віком 85 років.

Загалом у Кременчуці налічують 28 784 хворих, одужало 27 714, померло 745.