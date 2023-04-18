Як минула доба на Кременчуччині: пожежі та труп

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 151

Дві пожежі, труп жінки, застряглий автомобіль екстренної медичної допомоги та п'яні дебошири

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом рятувальники 4 рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 17 квітня, у Кременчуці, на вулиці Вадима Пугачова, в одній із квартир житлового будинку надзвичайники аварійно відчинили двері, оскільки жінка, яка там проживає, довго не виходила на зв'язок і двері не відчиняла. У квартирі знайшли її труп.

Також, 17 квітня, о 14.20, у селі Мала Кохнівка згоріла суха трава на відкритій території. На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня, о 17.34, у Глобиному, на вулиці Свердлова сталась пожежа у господарчій будівлі.

Сьогодні, 18 квітня, о 2.08, у селі Щербаки, поблизу вулиці Зарічної застряг автомобіль екстренної медичної допомоги. Надзвичайники відбуксирували автомобіль.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни тричі викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Також на 1 особу поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.



