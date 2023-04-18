Як велика вода показала «свинство» кременчужан

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 167

«Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся берегом Дніпра на Раківці. Затоплений берег пляжу на Демурівці, пляж на човновій станції та берег так званих «круч», де колись купалися мешканці Раківки.

Саме біля «круч», у затопленому очереті, ми побачили гори сміття, що спливло. Скільки років його туди скидали власники дач — невідомо. Але якщо раніше його приховував очерет — то нині весь непотріб просто перед очима.

Заради справедливості зазначимо, що поруч із ділянками ніколи не було жодного контейнера для сміття. Проте це не звільняє людей від цього свинства.

Кременчужани прибрали пляж на Демурівці та ліс у Крюкові (фото)